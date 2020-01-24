Doğalgaza 'soğuk' ayarı

SON dönemde artan enerji maliyetlerine havaların soğuması da eklenince tüketiciler yüksek doğalgaz faturaları ile karşılaştı. Tüketicilerin son iki ayda çok yüksek faturalarla karşılaşmasının ana nedeninin 2019 sonunda yapılan zamlar olduğunu söyleyen sektör kaynakları, toplamda yüzde 40’lık zammın üzerine havaların aniden soğuması ile bu durumun daha da fazla hissedildiğini söyledi. Bazı tüketiciler faturalara yansıtılan tüketim bedellerinin gerçek tüketimlerini yansıtmadığını, firmalar tarafından soğuk havalarda farklı bir hesaplama yapılarak faturaların ‘şişirildiğini’ iddia etti.

DÜZELTME YAPILIYOR

Sektör kaynakları ise bu durumu şöyle açıkladı: “Soğuk havalarda gazın ölçümünün farklı yapıldığı doğru. Doğalgaz sıkıştırılabilir özellik taşıyan bir gaz. Basınç ve sıcaklık farklı olduğu zaman ölçümde bir düzeltme yapılması gerekiyor. Çünkü doğalgazın ölçümünde kullanılan sayaçlar atmosfer koşullarında hacim ölçümü yapıyor. Ancak farklı sıcaklık ve basınç durumlarında bu değerlerin farklı olmaması için BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde düzeltmeler yapılıyor.”

ANLIK DENETLENİYOR

Bu düzeltmelerin her bölge için belirli bir standardının bulunduğunu belirten sektör kaynakları, “Yapılan düzeltmeler ayrıca EPDK tarafından anlık olarak denetleniyor. Hiç bir dağıtım firmasının kendi kafasına göre bu değerlerle oynama ya da müşterinin faturasına yansıtma gibi bir ihtimal söz konusu olamaz. Yönetmelikte bu oran nasıl belirlenmişse o şekilde yansıtılır. BOTAŞ’tan çıkan gazın bir standardı var ama bu yolda değişiyor. İzmir’e gelen gazla Sivas’a gelen gazın standard aynı değil. Burada yükseklik, sıcaklık ve basınç faktörleri devreye giriyor. Düzeltme bu yüzden yapılıyor” ifadelerini kullandı.

SAYAÇTAKİ RAKAMLA FATURADAKİ FARKLI



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ulu, doğalgazın basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değiştiğine dikkat çekerek, vatandaşın sayacında yazan tüketim miktarı ile faturasındaki miktarın birbirini tutmayacağını şöyle anlattı: “Doğalgaz su gibi değildir. Ne kadar su tüketirseniz, sayacınızda da faturanızda da metreküp olarak aynı rakamı görürsünüz. Ama doğalgaz, ısı ve basınca göre değişir. Sayacınızda 10 metreküp görünürken, faturanız hangi ayda olduğunuza göre 8 metreküp ya da 12 metreküp olarak gelebilir. Ayrıca yükseklik de çok belirleyici bir unsurdur. O nedenle Erzurum’un, Gümüşhane’nin 10 metreküp doğalgaz tüketimine ödediği rakamla İstanbul, Ankara’nın aynı değildir. EPDK’nın formülü var. Gaz şirketleri her bir il ve ay için K katsayısı çarpanı hazırlayıp EPDK’ya yollar. Onlar da uygun görürse bir yıl boyunca bu çarpan uygulanır. Bu çarpan eylül için farklı, ocak için farklıdır. Yükseklik, hava, toprak sıcaklığı göz önüne alınarak çarpan katsayısı illere ve aylara göre değişiklik gösterir. Çünkü yönetmelik gereği tüketilen doğalgaz kilovatsaat enerji miktarı üzerinden, su ise metreküp üzerinden ifade ediliyor.” Aysel ALP/ANKARA

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE HESAP

Eski tip kombinizi daha verimli olan yoğuşmalı kombilerle değiştirin.

Evin iç sıcaklığını en fazla 22 santigrat derecede tutmaya çalışın.

Evde kimse yokken kombiyi kapatmak yerine ısısını düşürün.

Petek önlerinin eşyalar ile kapatmayın.

Gün içinde kullanılmayan odalarda petekleri kapatmak yerine sıcaklıklarını düşürün.

Evleri sürekli havalandırmak yerine, 5-10 dakikalık ve güçlü hava cereyanı oluşturarak havalandırma tercih edin.