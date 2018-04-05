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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.04.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Doğalgaz tüketiminde rekor

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Doğalgaz tüketiminde rekor

Türkiye'de geçen yıl hane başı doğalgaz tüketiminde bin 636 metreküple ilk sırada Ardahan yer aldı. Geçen yıl hane başı ortalama doğalgaz tüketimi bin 32 metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'de geçen yıl hane başı doğalgaz tüketiminde ilk sırada bin 636 metreküple Ardahan yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2017 Yılı Doğalgaz Sektör Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl itibarıyla 72 doğalgaz dağıtım şirketi tarafından yapılan toplam şebeke yatırım miktarı 21,5 milyar liraya ulaştı.

Rapora göre, şebeke uzunluğunun 130 bin 585 kilometreye yükseldiği doğalgaz dağıtım sektöründe, geçen yıl 1,7 milyar liralık yatırımla 101 ilçeye daha gaz arzı sağlandı.

Mevcut durumda 78 il ve 426 ilçede doğalgaz kullanılırken, geçen yıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı 14 milyon 162 bin 930'a, doğalgaz götürülen vatandaş sayısı ise 61 milyon 901 bin 654'e ulaştı.

TÜKETİMDE REKOR GELDİ

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi geçen yıl 53,3 milyar metreküple tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor tüketimde abone sayısındaki artış, soğuk hava şartları ve doğalgazdan elektrik üretimi etkili oldu.

Tüketimin 20 milyar 483 milyon metreküpü elektrik üretim santrallerinde, 15 milyar 78 bin metreküpü sanayide ve 13 milyar 301 milyon metreküpü de konutlarda gerçekleşti.

Geçen yıl 100 metrekarelik bir hanenin ortalama yıllık doğalgaz gideri bin 220 lira olarak hesaplanırken, diğer yakıt türleri ile karşılaştırıldığında doğalgazın yüzde 42 daha ucuz olduğu görüldü.
Yapılan kıyaslamaya göre, hanelerde en yüksek enerji maliyeti 6 bin 147 lira ile ev tüpünde gerçekleşti. Onu, 2 bin 999 lira ile fuel-oil ve bin 737 lira ile kömür izledi.

1,7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HEDEFİ

Rapora göre, Türkiye'de bu yıl doğalgaz sektörüne 1,7 milyar lira yatırım yapılacağı öngörülüyor. Bu tutarın yaklaşık 700 milyon liralık kısmı genişleme çalışmaları kapsamında kullanılacak.

Türkiye'nin bu yıl toplam doğalgaz tüketiminin 51,9 milyar metreküp olması beklenirken, abone sayısının da 15 milyonu bulacağı öngörülüyor.

 İSTANBUL ORTALAMANIN ALTINDA

Türkiye'de 2017'de hane başı ortalama doğalgaz tüketimi bin 32 metreküp olarak tespit edildi.
Ardahan bin 636 metreküple hane başı ortalama doğalgaz tüketiminde lider olurken, Antalya 820 metreküple hane başına doğalgaz tüketimi en az şehir oldu.

İstanbul, hane başı doğalgaz tüketiminde 948 metreküplükle Türkiye ortalamasının altında kaldı. Ankara'nın hane başı gaz tüketimi ise bin 99 metreküp olarak kaydedildi.

Hane başı gaz tüketiminin en yüksek olduğu iller arasında Karabük bin 517 metreküple ikinci, Kars bin 488 metreküple üçüncü, Van bin 457 metreküple dördüncü ve Bayburt bin 348 metreküple beşinci sırada yer aldı.

 

 

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