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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (AA)
13.10.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Doğalgaz sayaç bağlantısında pazarlık olanağı

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Doğalgaz sayaç bağlantısında pazarlık olanağı

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarıldı. Böylece bu bedeller abone ile iç tesisat şirketleri arasında yapılacak anlaşmayla belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin abonelerden sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri talep etmesi uygulamasına son verildi.

EPDK yetkilileri, aboneliğin yapılması sırasında bağlantı malzemeleri ve montaj için belli bir bedelin gerekli olduğunu ancak bu miktarın artık doğal gaz dağıtım şirketlerine değil, iç tesisatı yapan şirketlere ödeneceğinin bilgisini verdi.

Ödenecek miktarın da yine iç tesisat şirketleriyle yapılacak pazarlıkla belirleneceğini bildiren yetkililer, hiç ödememe gibi bir uygulamanın malzeme ve montaj giderleri nedeniyle olamayacağını ancak pazarlık sonucunda daha önce ödenen miktarlarla kıyaslandığında daha uygun fiyatlı bir ödemenin yapılabileceğine dikkati çekti.

Bugün Resmi Gazete'de yapılan değişiklikle abone bağlantı bedeli tanımı değiştirilerek, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen bedel kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarılmıştı.

Abone bağlantı bedeli, doğalgaz şirketi ile abone arasındaki bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil ediliyor ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılmıyor.

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamıyor ancak yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi kişi veya şirketler tarafından karşılanıyor.

 

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