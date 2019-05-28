Doğalgaz boru hatlarına yerli by-pass
ABD, İngiliz ve İspanyol firmalarının yapabildiği Hot-Tap operasyonlarını artık BOTAŞ kendi kadrosu ile yapmaya başladı.
Türkiye genelinde ilçelere, organize sanayi bölgelerine, dağıtım şirketlerine ve yeni doğal gaz müşterilerine gaz arzının sağlanabilmesi, ayrıca yeni inşa edilen boru hatlarının, mevcut hatlara bağlantısının yapılabilmesi için içerisinden gaz geçen boru hattına, gaz akışını kesmeden delik delinmesine “Hot-Tap Operasyonu” adı veriliyor. Bu işi yapan firmalardan 6 ay önceden randevu alınıyordu. Hot-tap işlemleri geçmiş yıllarda yüksek ücretler karşılığında ve uzun süreli opsiyonlarla yurt dışı menşeili firmalara yaptırılmaktaydı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre söz konusu operasyonu dünyada yapabilen çok az sayıda firma bulunurken, Türkiye’de en küçük doğalgaz bağlantıları için bile yurtdışından randevu almak gerekiyordu. Bu işlem ise ABD, İngiliz ve İspanyol firmaları tarafından personellerini bir haftalığına Türkiye’ye göndererek tek bir operasyon için bile yüksek ücretler alınarak gerçekleştiriliyordu. Söz konusu operasyonlar için önceki yıllarda yurtdışına harcanan bedel bir operasyon için çapa bağlı olarak 15 bin ila 80 bin dolar arasında değişiyordu. BOTAŞ hot-tap işlemlerini yapabilmek için başlattığı çalışmaları tamamladı. Gerekli ekipmanları alan BOTAŞ ayrıca bu ekipmanların kullanımı için de bazı personellerini yurtdışında eğitimlere göndererek sertifikalandırdı. Yurt içinde yüksek basınçlı boru hatlarında 36 inç çapına kadar yapılan tüm hot-tap operasyonları BOTAŞ ekibi tarafından gerçekleştirilirken, yurtdışı firmalarına bağımlılık ortadan kalktı. Şu anda bu operasyonları 9 BOTAŞ personeli yapıyor. BOTAŞ 2017 yılında 37 adet, 2018 yılında ise 42 adet hot-tap işlemini yerli imkanlarla tamamlarken, yurtdışı fiyatları göz önünde tutulduğunda Türkiye ekonomisine 2017 yılı için yaklaşık 1.3 milyon dolar, 2018 yılı için ise yaklaşık 1.5 milyon dolar katkı sağlandı.
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