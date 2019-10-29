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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Doğal taş sektöründe yeni rota: Güney Amerika

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Doğal taş sektöründe yeni rota: Güney Amerika

100'ü aşkın ülkeye yılda 2 milyar dolar civarında dış satımı olan Türkiye doğal taş sektörü, Çin'deki daralma nedeniyle yeni pazar arayışına girerek yönünü Güney Amerika ülkelerine çevirdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yılda 4,5-5 milyar dolarlık maden ürünleri ihraç ettiğini söyledi.

Maden sektörü olarak bu yılı 4,6 milyar dolar ihracatla kapatacaklarını belirten Dinçer, bunun yaklaşık yarısını oluşturan doğal taş sektörünün önemli bir kalem olduğunu vurguladı.

Doğal taş dış satımının yarısını ise blok mermerin oluşturduğunu aktaran Dinçer, şöyle devam etti:

"Şu anda en çok blok mermer ihracatı yapılan ülkeler Çin ve Hindistan. İşlenmiş üründe de ABD yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracatla önde gidiyor. Ondan sonra Suudi Arabistan ve diğer ülkeler geliyor. Sektör olarak pazarları çeşitlendirmek zorundayız çünkü Çin'de büyüme oranlarının gerilemesi doğal olarak oradaki inşaat sektörünü de etkiledi ve küçülmesine sebep oldu. Böyle olduğu için de doğal taş ithalatında da bir gerileme söz konusu. Bunları aşabilmek için orada kaybettiğimiz yüzdelik dilimi diğer ülkelerde tamamlamamız gerekiyor. Çin 1 milyar dolarlık ithalat yaptığı için oradaki yüzde 10'luk daralma bile 100 milyon dolara tekabül eder ki bu da bizim için büyük bir rakam. Bu büyük rakamı da tek bir ülkeden kapatamayız."

YENİ PAZARLARA GİRMEDE "TİCARET HEYETLERİ"NİN ÖNEMİ

Dinçer, İMİB olarak bir yıldır fuarlar haricinde 20'ye yakın ülkeye ticaret heyeti düzenlediklerini aktardı.

Ticaret heyetlerini çok önemsediklerine değinen Dinçer, "Ticaret heyetlerinde 20'ye yakın firmamızı değişik ülkelere götürüyoruz ve orada ciddi alıcılarla bire bir masaya oturtuyoruz. Ticaret heyetleri, hiç doğal taş satmadığımız veya çok az sattığımız ülke pazarlarına girme adına ilk adım oluyor. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi Güney Amerika ülkelerini hedef pazarlar olarak belirledik ve oralara ticaret heyeti düzenledik. Ayrıca Meksika ve Güney Kore gibi ülkelere de ticaret heyetleri düzenledik." dedi.

Dinçer, ticaret heyetlerine 2020 yılında da devam edeceklerini dile getirdi.

Ana pazarlarda kayıplar yaşandığında değişik ve çeşitlendirilmiş pazarların hazır olması gerektiğine işaret eden Dinçer, "100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İMİB olarak ihracat yapılan ülke sayısını artırmaya, hiç ihracat yapmadığımız ülkeleri de işin içine katmaya çalışıyoruz. Ticaret heyetleriyle inşallah bunu başaracağız. Dolayısıyla bunlara devam ederek pazar paylarını artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"UMUYORUM Kİ İTALYANLARI ÇOK GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu da doğal taş sektörünün bu yılı kesili ürün ve blok mermer ihracatı sayesinde çok az kayıpla kapatacağını belirtti.

Diğer ülkelerde çok daha fazla daralma olduğuna dikkati çeken Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye onlara rağmen çok daha iyi. Yılı 1 milyar 200 milyon dolar işlenmiş ürün, 900 milyon dolar da blok mermer ihracatıyla kapatacağımızı düşünüyoruz. Türkiye her yıl yeni ülkelere ihracat yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin 100'ün üzerinde ülkeye mermer ihracatı var. Çin haricinde mermerde söz sahibi iki ülke var: İtalya ve Türkiye. Şu anda kafa kafaya gidiyoruz. Ya onlar öne geçecek ya da biz ama umuyorum ki biz öne geçeceğiz, İtalyanları geride bırakacağız."

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