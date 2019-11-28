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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Doğal gaza en iyi alternatif "biyogaz"

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Doğal gaza en iyi alternatif "biyogaz"

Londra merkezli Anaerobik Arıtma ve Biyokaynaklar Birliği (ADBA) Politika Yöneticisi Viktoryia Nestserava, biyogazın doğal gaza alternatif olacak en iyi enerji kaynağı olduğunu belirterek, "Atıkların uygun şartlarda değerlendirilmesiyle dünya genelinde 1100 teravatsaat enerji üretilebilir ve yaklaşık 135 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilir." dedi.

Londra merkezli Anaerobik Arıtma ve Biyokaynaklar Birliği (ADBA) Politika Yöneticisi Viktoryia Nestserava, AA muhabirine, döngüsel ekonomilerde üretim sisteminde oluşan her atığın tekrar değerlendirildiğini ifade etti. 

Atıkların değerlendirilmesinin, sürdürülebilirlik ve inovasyon temelli bir model olarak son yıllarda öneminin arttığını dile getiren Nestserava, "Bu sayede ham madde maliyeti en az seviyeye indirilirken, kaynak verimliliği ve çevresel fayda ise en üst düzeyde tutuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nestserava, küresel olarak her yıl 1,6 milyar ton yiyeceğin çöp haline gelerek kaybolduğunu, bunun 1,3 milyar tonunun yenilebilir nitelikte olduğunu anlattı.
Yenilebilir nitelikte olmayan 0,3 milyar ton yiyeceğin sadece yüzde 2'sinin enerji kaynağı olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Nestserava, şöyle devam etti:

"Biyoyakıtlardan biyogaz, ülkelerin atıklarının yönetilmesini daha iyi organize etmelerini sağlayan ve en fazla tercih edilen yöntemlerin başında geliyor. Yiyecek artıklarından enerji elde edilmesi sürecini de içeren biyogaz üretiminde hem işverenlere hem de bireylere yüksek seviyede sorumluluk yükleniyor. Biyogazdan enerji elde edilmesi ve bu enerjinin elektrik üretiminde kullanılmasına yönelik altyapı hali hazırda mevcut, zaten doğal gazdan elektrik üretilmesini sağlayan altyapı, şebeke ya da hat kullanılabiliyor. Bunu gerçekleştirmek için biyogazın biyometana dönüştürülmesi esas alınıyor."

Nestserava, biyogazın biyometana dönüştürüldükten sonra sadece elektrik enerjisi kaynağı olarak değil, ulaşım ve ısınma ihtiyaçlarında da altyapının müsaitliğine göre kullanılabileceğini kaydetti.

BİYOGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİYLE 135 MİLYON İNSANA ULAŞILABİLİR

Biyogazın, elektrik üretiminde doğal gaza en iyi alternatif olduğuna işaret eden Nestserava, "Atıkların uygun şartlarda değerlendirilmesiyle dünya genelinde 1100 teravatsaat enerji üretilebilir ve yaklaşık 135 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilir." ifadelerini kullandı.

Nestserava, atıkların değerlendirilmesi ve anaerobik arıtma yöntemiyle yıllık 560 milyon ton seviyesinde karbondioksit emisyonunun engellenebileceğini belirterek, "Yiyecek artıklarının dünya ekonomisine toplam maliyeti 2,6 trilyon dolar seviyesinde, dünya genelinde 800 milyon insan ise açlıkla mücadele ediyor. Bu bağlamda atıkların değerlendirilmesi önem arz ediyor." diye konuştu. 

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