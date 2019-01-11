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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.01.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Doğal gaz tüketimi azaldı

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Doğal gaz tüketimi azaldı

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 6 azalarak yaklaşık 50 milyar metreküp düzeyine geriledi. Geçen yıl en çok doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği ay 6 milyar 348 milyon 893 bin metreküple ocak oldu.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 6 azalarak yaklaşık 50 milyar metreküp düzeyine geriledi.

AA muhabirinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin doğal gaz tüketiminde geçen yılın ilk yarısında hava sıcaklıklarının ortalamanın üstünde seyretmesi nedeniyle düşüş yaşandı.

Türkiye'de 2017'de tüketilen doğal gaz miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküple ülke tarihindeki en yüksek seviye olarak hesaplandı. Geçen
yıl Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi ise 2017'ye kıyasla yüzde 6 azalışla yaklaşık 50 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Geçen yıl en çok doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği ay 6 milyar 348 milyon 893 bin metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz tüketilen ay ise 2 milyar 848 milyon 986 bin metreküple haziran olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2018'de aynı zamanda Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin devreye alınması nedeniyle doğal gaz ithalatında da rekor kırıldı. Ocak ayında doğal gaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı.

2017'de Türkiye'nin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,29 artışla 53 milyar 484 milyon metreküpe yükselmişti. Bu dönemde tüketimdeki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı da yüzde 19,20 artarak 55 milyar 250 milyon metreküp olmuştu.

Türkiye'de doğal gaz tüketiminde beklenenden daha soğuk gerçekleşen hava şartları nedeniyle 8 Ocak 2019'da günlük 245 milyon metreküple rekor kırıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "8 Ocak günü tüm zamanların rekorunu kırarak ülke çapında 245 milyon metreküpü aşan doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde bu rekor artışı hiçbir kesinti veya kısıntıya gitmeden karşıladık." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla Hakkari ile beraber 81 ilde 504 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı. Böylece toplam 15 milyon abone ile 60 milyonun üzerinde kişi doğal gaz kullanma imkanına kavuştu.

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