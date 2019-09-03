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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.09.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseliyor

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Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseliyor

Türkiye'nin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 7 milyar 136 milyon metreküpe yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, doğal gazda kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla LNG alım tesislerine yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. 

Türkiye'nin toplam gaz ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 23 milyar 287 milyon metreküpe geriledi. Bu düşüşe rağmen LNG ithalatı, dünyada azalan fiyatların da etkisiyle yüzde 14 artarak 7 milyar 136 milyon metreküpe ulaştı. 

Böylece, ocak-haziran döneminde LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı yüzde 24'ten yüzde 30,6'ya çıkarak tarihi seviyeye yükseldi. 

Cezayir'den alınan LNG miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 2 milyar 942 milyon metreküpe yükselirken, Katar'dan alınan LNG miktarı ise yüzde 34 azalışla 1 milyar 274 milyon metreküpe indi. 

Bu dönemde, ABD'den ithal edilen LNG miktarı yüzde 363 artarak 884 milyon metreküpe çıktı. ABD Enerji Bakanlığı'nın ağustos ayına ilişkin LNG raporuna göre, Türkiye Şubat 2016'dan bu yana Avrupa'da İspanya'dan sonra en çok ABD LNG'si ithal eden ikinci ülke konumunda yer alıyor. 

RUSYA'DAN GAZ İTHALATI DÜŞTÜ

Türkiye'nin toplam boru gazı ithalatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalarak 16 milyar 152 milyon metreküpe geriledi. Bu azalışta en önemli etken Rus gazı ithalatındaki düşüş oldu. 

Söz konusu dönemde Rusya'dan boru hatlarıyla alınan doğal gaz yüzde 36 azalarak 7 milyar 991 milyon metreküpe düştü. Böylece geçen yıl ocak-haziran döneminde yüzde 48 olan Rus gazının toplam gaz ithalatı içindeki payı yüzde 34'e geriledi. 

Bu dönemde devreye alınan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının da etkisiyle, Azerbaycan'dan alınan doğal gaz miktarı yüzde 38 artışla 4 milyar 410 milyon metreküpe yükseldi. İran'dan alınan gazda ise yüzde 5'lik bir azalış gerçekleşti.

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