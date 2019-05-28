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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.05.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Doğal gaz ithalatı martta azaldı

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Doğal gaz ithalatı martta azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe indi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 41,94 azalarak 1 milyar 677 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mart Ayı Doğal Gaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in mart ayında 4 milyar 726 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 9,08 azalışla 4 milyar 296 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 3 milyar 4 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 292 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Mart ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 398 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 833 milyon metreküple İran ve 772 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir, Katar, Nijerya ve ABD'den yapıldı.

DOĞAL GAZ STOKLARINDA AZALIŞ

Doğal gaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,94 azalarak 1 milyar 677 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl martta 2 milyar 888 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Mart ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 4,67'lik artışla 5 milyar 74 milyon metreküp oldu. En fazla doğal gaz tüketimi 2 milyar 325 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bunu 698 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılmadı. 

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