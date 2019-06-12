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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.06.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Doğal gaz ithalatı azaldı

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Doğal gaz ithalatı azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "2018 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam doğal gaz ithalatının 11 milyar 328 milyon metreküpünü (yüzde 22,49) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı oluşturdu.

İthal edilen LNG'nin yüzde 45,37'lik kısmı spot piyasadan, geri kalan bölümünü ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Nijerya ve Cezayir ile yaptığı uzun dönemli sözleşmelerden karşılandı.

Rapora göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküpe indi. Geçen yıl en fazla doğal gaz ithalatı yapılan ülke Rusya oldu. Bu ülkeden 2018'de 23 milyar 642 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi. Rusya'yı, 7 milyar 863 milyon metreküple İran ve 7 milyar 527 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Türkiye'de geçen yıl ihracat lisansına sahip 8 şirketten sadece BOTAŞ doğal gaz ihraç etti. Şirket, Yunanistan’a 2018'de toplam 673 milyon 280 bin metreküp doğal gaz gönderdi.

Geçen yıl doğal gaz depolarındaki toplam stok miktarı ise 3 milyar 391 milyon metreküp olarak kaydedildi.

TÜKETİM ÖNGÖRÜLENDEN AZ OLDU

Türkiye'nin geçen yıl 54 milyar 524 milyon metreküp doğal gaz tüketeceği öngörülmüştü. Bu miktar yıl sonu itibarıyla yüzde 9,5 sapmayla 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2018 sonu itibarıyla doğal gaz hizmeti götürülen toplam abone sayısı 14 milyon 755 bin 11, serbest tüketici sayısı ise yaklaşık 601 bin 348 oldu. 

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