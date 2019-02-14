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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

DOĞAKA'dan çiftçiye "SERA" desteği

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DOĞAKA'dan çiftçiye "SERA" desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından, serasını yenilemek ya da yeni sera yatırımı yapmak isteyenlere sağlanan desteğin yanı sıra, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı da 5 milyon lira destek verecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından, serasını yenilemek ya da yeni sera yatırımı yapmak isteyenlere verilen desteğin yanı sıra, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) da 5 milyon liralık destek paketini uygulamaya koydu.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı'ndan (SERA) derlediği bilgilere göre, hazırlanan destek programı Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsıyor.

Programla uygun coğrafi şartlara ve iklime sahip üç ilde, daha verimli ve kaliteli tarımsal ürün elde edilmesi amacıyla seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bunun için, 12 bin 330 dekar sera alanı bulunan söz konusu illerde, seracılık alanında ilk defa yatırım yapanlarla birlikte, ilave sera yatırımı gerçekleştirecekler desteklenecek.

Buralarda, mevcut seraların potansiyelinin yeni yatırımlarla geliştirilmesi ve artan yatırımlarla sektör farkındalığının oluşturulması öngörülüyor. Halen üretim yapılan seralarda fiziki şartların ve iklimlendirme sistemlerinin modernizasyonuna yönelik yatırımlar da destekten yararlanabilecek.

DEPOLAMA VE PAZARLAMA DA DESTEKLENECEK

Elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanması ile ilgili süreçler de destek kapsamında bulunuyor. Bunun için seralarda yetiştirilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili işletmelerde depolama ve pazarlama süreçlerine yönelik altyapının kazandırılması, altyapıya sahipse bunun iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Programa, seracılık alanında faaliyet gösteren ve gösterecek, Çiftçi ve Örtü Kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek kişiler ile KOBİ'ler ve kar amacı güden kooperatifler başvurabilecek.

Destek alınabilmesi için sera büyüklüğünün en az 3 dekar ve üzerinde olması gerekiyor. DOĞAKA'nın SERA Programı'ndan faydalanmak isteyenler, 5 Nisan'a kadar ajansa başvuru yapabilecek. 

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