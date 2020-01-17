Doğa resmen İTÜ’lü oldu

Metal Yapı AŞ’nin 4 yıl önce satın aldığı Doğa Koleji (Asist Öğretim Kurumları AŞ) bir süreden beri yaşadığı mali sıkıntılar ile gündemde. Binlerce öğretmen ve personelin maaş alamadığı dev okul zincirinin satışı için bir çok kişi ve kurum ile görüşmeler yapıldı. Son olarak İTÜ ile yürütülen ve alacaklı bankaların da masada olduğu zorlu satış süreci dün itibari ile resmiyet kazandı. Doğa’nın bağlı olduğu Asist Öğretim Kurumları AŞ’nin yönetimine ilişkin değişiklik şirketin ticaret sicil kayıtlarına yansıdı.



Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı da olan Serhat Özeren, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı olarak kayıtlara girdi. Doğa’nın yeni ‘patronu’ konumundaki İTÜ Uçak Mühendisliği mezunu Özeren, İTÜ’nün bir çok şirketinde üst düzey yönetici. Özeren’in başında olduğu İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın ise İTÜ Ayazağa, Beylerbeyi ve İzmir yerleşkelerinde 4 okulu bulunuyor. Özeren’in bir süre sonra yönetimde bulunduğu vakıflardan istifa ederek, İTÜ içinde oluşturulacak yeni bir yapıda görev alacağı konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre, Doğa’nın yeni sahibi konumundaki İTÜ, var olan borçların 800 milyon liralık kısmını üstlendi. Toplamda 1.8 milyar lira olarak hesaplanan borcun kalan kısmı ise Metal Yapı’ya ait. Şirket yönetiminin resmen el değiştirmesi ile birlikte 4 aydır maaş alamayan toplam 7 bin 310 personelin de rahat bir nefes aldığını söylemek mümkün. Konuya yakın bir kaynak “4 aydır maaş alınamıyordu. En az iki aylık maaşlar bugün (dün) ödenecek” dedi. Özel eğitim sektörünün en büyüklerinden biri olan Doğa Koleji’nin yıllık cirosu ise 1.6 milyar TL seviyesinde.



DÖRDÜNCÜ DEĞİŞİM



Doğa Koleji 2001 yılında eğitimci Fethi Şimşek tarafından kuruldu. Zaman içinde hızlı bir büyüme kaydeden Doğa, 2011 yılına gelindiğinde el değiştirdi. Girişim sermayesi fonu Turkven, Doğa’yı satın aldı. Fon şirketi, satın aldıktan 5 yıl sonra ise Doğa’yı sattı. Dört yıl önceki satış bedeli 320 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Büyük bir bölümü Marmara Bölgesinde olmak üzere 135 kampüsü bulunan Doğa’nın söz konusu okullarının 50’ye yakını franchise sistemi ile faaliyetini sürdürüyor. Doğa’nin merkez ve franchise dahil toplam öğrenci sayısı da 71 bin civarında.