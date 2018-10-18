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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
KOCAELİ (İHA) –
18.10.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Doğa ile iç içe olan Başiskele ilçesi turist akınına uğruyor

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Doğa ile iç içe olan Başiskele ilçesi turist akınına uğruyor

Eylül ayında hafta sonu islerin yoğun temposundan uzaklaşıp, gürültüden uzak zaman geçirmek isteyen 100 binlerde kişi, yeşil doğasıyla ünlü Başiskele ilçesinin ziyaretçisi oldu.

İstanbul’a yalnızca 80 dakika mesafede olan Kocaeli’nin Başiskele ilçesi, 5 beldenin birleşmesiyle 9 yıl gibi kısa sürede kentin ve Türkiye’nin en dikkat çekici ilçelerinden birine dönüştü. İlçeye yapılan sosyal tesisler, özel okullar, turistik yapılar, 5 yıldızlı oteller bölgenin kısa sürede büyük ölçüde kalkınmasını sağladı. Nüfusun ve refah seviyesinin katlanarak arttığı ilçe, yatırımlarla bölgenin turizm merkezi haline de geldi. İlçenin yeşil doğasının güzelliğini yerinde görmek isteyen 100 binden fazla kişi Eylül ayı içerisinde Başiskele’yi ziyaret etti

TURİST SAYISIYLA GÖZ DOLDURDU
Kocaeli’nin en gözde yeri haline gelen Başiskele, doğa yürüyüşü parkurları, kültür turizmi, termal turizm ve birçok imkanıyla turist çekmeyi başardı. Alternatif tatil imkanları sunan ilçeye yazın yeşilin, sonbaharda ise sarının tonlarını çekmek isteyen doğaseverler akın etti. Son 1 ay içinde bölgeye gelen turist sayesinde oteller yüzde yüze yakın doluluk yaşadı.

Doğa ile iç içe olan Başiskele ilçesi turist akınına uğruyor


İLÇENİN HEDEFİ DÜNYA TURİZMİNDEN PAY ALMAK
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın hedefi, daha 10 yılını bile doldurmamış şehri dünya turizminde hatırı sayılır hale getirmek. Özellikle son dönemde Arap turistlerin bölgeye yoğun ilgi gösterdiği Başiskele’de önümüzdeki yılki hedef, Asya ve Avrupa’dan turist çekmek. Bu nedenle Başiskele Belediyesi’nin yoğun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığı bölgedeki termal kaynaklarla, önümüzdeki dönem dünyaya örnek olabilecek 7 yıldızlı termal otellerin yapılması hedefleniyor.

5 YILDIZLI OTELLER GÜNLÜK KONAKLAMA İMKANLARINI SUNUYOR
9 yılda eğitim, sağlık, turizm alanında büyük yatırımlar yapılan Başiskele’de, bölgenin başka ilçelerinde olmayan 5 yıldızlı 3 termal otel yapıldı. Bu oteller özellikle İstanbul’un gürültüsünden kaçmak isteyenlere günlük konaklama imkanı sunuyor. Cazip seçeneklerin yer aldığı otellerde, birçok hastalığın tedavi edilmesine yardımcı olan termal su imkanı da bulunuyor.

DOĞASEVERLERİN FAVORİSİ YUVACIK BARAJI
Yürüyüşseverler için Yuvacık Barajı çevresi büyük bir fırsat sunuyor. Başiskele sınırları içinde kalan baraj göleti ve çevresini ziyaret eden doğaseverler, mesire alanlarında dinlenip, turistik tesislerde sunulan imakanlardan yaralanabiliyor. Kirazdere kenarında su sesi eşliğinde alabalık yiyebilen ziyaretçiler, çadır kurulabildikleri yeşil alanlar içinde mevsim meyvelerini dalından toplamanın da tadını çıkarıyor.

PAİNTBALL SEVERLERİN GÖZDESİ
Poüler bir spor haline gelen Paintball, Başiskele’de doğayla buluştu. Boyalı mermilerle oynanan oyun, doğa içinde ve çevreye duyarlı boyaların kullanıldığı silahlarla oynanıyor. Kocaeli'den ve çevre illerden büyük ilgi gören Paintball, öylesine popüler hale geldiki randevu almak için günler öncesinden aramak gerekiyor.

AYDA 100 BİN TURİST GELİYOR
Başiskele’deki son dönemdeki turist sayısı rakamları oldukça dikkat çekiyor. Turistik tesis ve otellerden alınan verilere göre Eylül ayında ilçeye 100 binden fazla fazla turist giriş yaptı. Yabancı turistler arasında İran, Suudi Arabistan, Fas Ve birleşik Arap Emirlikleri dikkat çekiyor. İstanbul’dan da genellikle günü bilik tatilciler ziyaret ediyor.

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