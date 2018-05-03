Doğa Aktaş, Ligatus Türkiye yayıncı direktörü oldu
Doğal reklâm sektörünün önde gelen Bertelsmann Grup, bünyesinde bulunan Ligatus'un yayıncı direktörü olarak Doğa Aktaş’ı bünyesine kattı. Yapılan açıklamaya göre Aktaş, Türkiye’deki tüm yayıncılarla en üst düzey ilişkilerden ve ortak performansı optimize etmekten sorumlu olacak.
Ligatus’a katılmadan önceki kariyerinde Doğa Aktaş, Hürriyet’te ürün müdürü pozisyonunda bulundu, ayrıca Mobi Wan bünyesinde aralarında NTV’nin de bulunduğu yayıncılara danışmanlık hizmeti sundu.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Doğa Aktaş’ın Yayıncı Direktörü olarak katılımı, diğer pazarlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da premium yayıncılara doğal reklam kampanyaları hedefinde farklı editoryal ve gelir-odaklı hizmetler sunan Ligatus’un Türkiye pazarındaki lider konumunu güçlendiren bir etken olacaktır" denildi.
Aktaş yeni pozisyonuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İçinde olduğumuz süreçte birçok şirketin doğal reklam çözümleri sunduğunu görüyoruz, ancak bu şirketlerin sunduğu hizmetler ile Ligatus’un sunduğu hizmet arasında ciddi farklar bulunmakta. Ligatus’un hem yayıncı hem reklamveren ilişkilerindeki titiz seçiciliği ve üst pozisyonda konumlanması oldukça etkileyici. Marka güvenliği ve şeffaflık gibi sektördeki önemli ihtiyaçları karşılayabilen; programatik reklam alanında da öncü konumda olan Ligatus’a katkı sunacak olmaktan mutluluk duyuyorum.”
GÜVEN, EN ÖNEMLİ DEĞER OLDU
Ligatus Türkiye Ülke Müdürü Emre Faks ise Aktaş’ın Ligatus’a katılımıyla ilgili “Güven, dijital pazarlama ekosistemindeki en önemli değer haline geldi. Bununla birlikte kullanıcı verisi her geçen gün daha 'dokunulmaz' bir hale geliyor, 'rahatsızlık veren' reklam modelleri hızla işlevselliğini yitiriyor. Tüm bunlar tek işi Premium Native Reklam olan Ligatus'un yayıncılar ve reklamverenler nezdindeki önemini daha da artırıyor. Dijital yayıncılık alanında aldığı tüm görevleri başarıyla yerine getiren Doğa'nın, Ligatus'un gücüne güç katacağına yönelik inancım sonsuz" şeklinde konuştu.
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