Doğa Aktaş, Ligatus Türkiye yayıncı direktörü oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDoğa Aktaş, Ligatus Türkiye yayıncı direktörü oldu
GeriEkonomi Doğa Aktaş, Ligatus Türkiye yayıncı direktörü oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
03.05.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Doğa Aktaş, Ligatus Türkiye yayıncı direktörü oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğa Aktaş, Ligatus Türkiye yayıncı direktörü oldu

Doğal reklâm sektörünün önde gelen Bertelsmann Grup, bünyesinde bulunan Ligatus'un yayıncı direktörü olarak Doğa Aktaş’ı bünyesine kattı. Yapılan açıklamaya göre Aktaş, Türkiye’deki tüm yayıncılarla en üst düzey ilişkilerden ve ortak performansı optimize etmekten sorumlu olacak.

Ligatus’a katılmadan önceki kariyerinde Doğa Aktaş, Hürriyet’te ürün müdürü pozisyonunda bulundu, ayrıca Mobi Wan bünyesinde aralarında NTV’nin de bulunduğu yayıncılara danışmanlık hizmeti sundu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Doğa Aktaş’ın Yayıncı Direktörü olarak katılımı, diğer pazarlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da premium yayıncılara doğal reklam kampanyaları hedefinde farklı editoryal ve gelir-odaklı hizmetler sunan Ligatus’un Türkiye pazarındaki lider konumunu güçlendiren bir etken olacaktır" denildi.

Aktaş yeni pozisyonuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İçinde olduğumuz süreçte birçok şirketin doğal reklam çözümleri sunduğunu görüyoruz, ancak bu şirketlerin sunduğu hizmetler ile Ligatus’un sunduğu hizmet arasında ciddi farklar bulunmakta. Ligatus’un hem yayıncı hem reklamveren ilişkilerindeki titiz seçiciliği ve üst pozisyonda konumlanması oldukça etkileyici. Marka güvenliği ve şeffaflık gibi sektördeki önemli ihtiyaçları karşılayabilen; programatik reklam alanında da öncü konumda olan Ligatus’a katkı sunacak olmaktan mutluluk duyuyorum.”

GÜVEN, EN ÖNEMLİ DEĞER OLDU

Ligatus Türkiye Ülke Müdürü Emre Faks ise Aktaş’ın Ligatus’a katılımıyla ilgili “Güven, dijital pazarlama ekosistemindeki en önemli değer haline geldi. Bununla birlikte kullanıcı verisi her geçen gün daha 'dokunulmaz' bir hale geliyor, 'rahatsızlık veren' reklam modelleri hızla işlevselliğini yitiriyor. Tüm bunlar tek işi Premium Native Reklam olan Ligatus'un yayıncılar ve reklamverenler nezdindeki önemini daha da artırıyor. Dijital yayıncılık alanında aldığı tüm görevleri başarıyla yerine getiren Doğa'nın, Ligatus'un gücüne güç katacağına yönelik inancım sonsuz" şeklinde konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Doğa Aktaş, Ligatus Türkiye yayıncı direktörü oldu

Lojistik sektöründe gözler bu zirvede

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?