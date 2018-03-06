Dizilere yasak kararına sert tepki

Oran, “Bu kadar uydunun olduğu internet çağında insanların bu dizileri izlemesini kimse engelleyemez. Bir kanal kapatılabilir belki ama Türk dizilerini yayınlayacak pek çok medya kuruluşu bulunur. Zira bu coğrafyada Türk dizilerine de Türkiye’ye de sempati büyük ve asıl rahatsızlık da bundan kaynaklanıyor” diye konuştu.

‘ENGELLEMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ’

“İnsansız uçaklara getirilen kısıtlamalar Türkiye’yi nasıl mal sahibi yaptıysa, bu yasakta ısrar ederlerse Türkiye bu ülkelerdeki izleyicilerine ulaşmak için daha zengin bir mecra ve kanal çeşitliliği oluştururak yasağı fırsata çevirir” diyen Öztürk Oran, şöyle devam etti:

“Yasaklama kararı ile yasağı koyanlar kaybeder. Çünkü Türk dizileri sadece Arap coğrafyasında değil dünyanın her yerinde ciddi iş yapıyor, ses getiriyor, milyonları adeta ekranlara bağlıyor. Türk dizileri kendi kalitesini sürdürdüğü sürece, Türk yapımlarını engellemeye kimsenin gücü yetmez. Su akar yolunu bulur. Bizim dizileri yasaklamak, onlar için daha az seyredilen kanal olmayı kabul etmek demektir. Öte yandan Arap dünyasına hitap etme anlamında MBC dışında da önemli mecralar var. Bunları değerlendiririz. Uydudan Türk yapımları için özel bir yayın yapmak da şüphesiz bir seçenek olabilir.”

FİLM MARKETLERİNE KATILIM

Oran, İTO olarak Türk film endüstrisini dizi film ve içeriklerinin alınıp satıldığı MIPCOM, MIPTV Cannes ve ATF Singapur fuarlarına taşıdıklarını hatırlattı. Başkan Oran, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı işbirliği ile sektör firmalarının film marketlerine katılmasını sağlıyoruz.

Yabancı yapımcılarla satın alım heyetleri ile bir araya getiriyoruz. İstanbul Ticaret Odası çatısı altında sektörün önemli bileşenleriyle oluşturduğumuz Film Sektör Koordinasyon Kurulu ile geliştirdiğimiz stratejiler çerçevesinde Türk dizilerinin daha fazla film markette ve coğrafyalarda boy göstermesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz” dedi.