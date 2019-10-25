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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dizide ABD, inşaatta Çin ile yarışıyoruz

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Dizide ABD, inşaatta Çin ile yarışıyoruz

Türkiye son yıllarda sağlık, eğitim, inşaat ve eğlence gibi birçok alanın bulunduğu hizmet ihracatında öne çıkıyor.

Türk dizileri 142 ülkede yayınlanırken bu alanda ABD ile, inşaatta ise Çin ile yarışıyor. Sektörün ihracatının 48.6 milyar dolara ulaştığını anlatan Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Türkiye’nin kısa vadede 150 milyar dolar gibi bir hedefe ulaşacağına inanıyoruz. Türkiye 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11.4 büyüme gösterdi. 2019’da da çift basamaklı büyüme bekliyoruz. Hizmet ihracatı verdiği 25.6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli bir katma değer sağlıyor. Ekonomik büyüklüğü ile dünyada ilk 20 ‘de yer alan Türkiye, hizmet ihracatı alanında da ilk 20’yi hedeflemekte. Bu hedefe çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi. Aycı, sözlerine şöyle devam etti: “Hizmet ihraç eden bilişim, danışmanlık, lojistik gibi alanlardan kuruluşlarımız markalaşma yolunda desteklenmeliler. Sağlık sektörümüz dünyayla boy ölçüşecek bir hale gelmiştir. Dizilerimiz 142 ülkede izleniyor. Dizi sektöründe ABD’nin ardından 2’nci sıradayız. Müteahhitlik alanında uluslararası inşaat şirketlerimiz Çin’le yarışıyor. Üniversitelerimizin yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilenler arasında olduğunu görüyoruz. Turizm küresel düzeyde en rekabetçi olduğumuz sektör.”

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