Dizide ABD, inşaatta Çin ile yarışıyoruz
Türkiye son yıllarda sağlık, eğitim, inşaat ve eğlence gibi birçok alanın bulunduğu hizmet ihracatında öne çıkıyor.
Türk dizileri 142 ülkede yayınlanırken bu alanda ABD ile, inşaatta ise Çin ile yarışıyor. Sektörün ihracatının 48.6 milyar dolara ulaştığını anlatan Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Türkiye’nin kısa vadede 150 milyar dolar gibi bir hedefe ulaşacağına inanıyoruz. Türkiye 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11.4 büyüme gösterdi. 2019’da da çift basamaklı büyüme bekliyoruz. Hizmet ihracatı verdiği 25.6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli bir katma değer sağlıyor. Ekonomik büyüklüğü ile dünyada ilk 20 ‘de yer alan Türkiye, hizmet ihracatı alanında da ilk 20’yi hedeflemekte. Bu hedefe çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi. Aycı, sözlerine şöyle devam etti: “Hizmet ihraç eden bilişim, danışmanlık, lojistik gibi alanlardan kuruluşlarımız markalaşma yolunda desteklenmeliler. Sağlık sektörümüz dünyayla boy ölçüşecek bir hale gelmiştir. Dizilerimiz 142 ülkede izleniyor. Dizi sektöründe ABD’nin ardından 2’nci sıradayız. Müteahhitlik alanında uluslararası inşaat şirketlerimiz Çin’le yarışıyor. Üniversitelerimizin yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilenler arasında olduğunu görüyoruz. Turizm küresel düzeyde en rekabetçi olduğumuz sektör.”
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