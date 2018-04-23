Dizayn tedbiri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
23.04.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

Dizayn tedbiri

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Dizayn tedbiri

TÜRKİYE’nin en büyük üç plastik boru üreticisinden biri olan 300 milyon lira cirolu Dizayn Boru, içine girdiği mali darboğazı aşamayınca iflas ertelemenin yasaklanması sonrası hayata geçen yeni konkordato yasası kapsamında mahkemeye başvurdu.

Başvuruda, şirketin hacizlere karşı korumaya alınması talep edildi. Mahkemeye yapılan başvuru sonrası karar 17 Nisan günü verildi. Mahkeme, şirkete üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Hacizlere karşı koruma talep eden şirkete mahkeme tedbir kararı verdi. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve konkordato ön projesinin uygulanabilir durumda olup olmadığına ilişkin atanan üç kişilik konkordato heyetinden de rapor alacak. Atanan şirket, şirketin borca batık durumda olup olmadığı yönünde de mahkemeye rapor sunacak. Davanın ilk duruşması önümüzdeki Temmuz ayı başında yapılacak.

EKSİ BAKAN YÖNETİMDE
Ürünleri 85 ülkeye ihraç edilen şirket, plastik boru sektöründe dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. Şirketin yönetiminde, Mirmahmutoğulları kardeşlerin yanı sıra, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak eski bakan Kürşad Tüzmen de yer alıyor. Enerji Eski Bakanı Hilmi Güler ise 2012 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu şirketteki bu görevinden 2016 yılı sonunda istifa etti. Dizayn Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları adına Hürriyet’e yapılan açıklamada şirketin, doğrudan ve dolaylı binlerce kişiye istihdam sağladığı kaydedildi. “Firmamız Savunma Sanayi Müsteşarlığı’mızın en büyük bütçeli AR-GE projelerinden birisini yürütmektedir” denilen açıklamada “Dizayn Grup ailesi olarak son yıllarda üretim ve AR-GE amaçlı yaklaşık 40 milyon dolar yatırım yaptık. Ancak yapılan yatırımlarımızın meyvelerini toplayamadan dövizdeki dalgalanmanın ve zor piyasa koşullarının negatif etkisi altında kaldık. Nakit sıkışıklığına giren firmamızın, 31 yıldır nice darboğazları aştığı gibi bu darboğazı da aşıp paydaşlarımıza ve milli ekonomimize çok daha uzun yıllar kazandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz” denildi.  Mahkemeye yapılan başvuru kabul edilerek tedbir kararı verildiği belirtilen açıklamada “Yaşanılan süreçten güçlenerek çıkıp uluslararası bir şirket olma adına emin adımlarla ilerleme azim ve kararlılık içimde olacağız” denildi.

BAYİLERE TEDBİR MESAJI
DİZAYN Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları ise, bayilerine gönderdiği mektupta, yaşadıkları sıkıntının nedenlerine ilişkin bilgi verdi. “Yabancı ortaklı bir tedarikçimizin teminat çekini yazdırması sonucu büyük bir sıkıntı yaşadık” diyen Mirmahmutoğulları mektubunda, “Çekimizi yazdıran tedarikçimizde riskimizden daha fazla müşteri çekimiz vardı” dedi. Mektupta yer alan bilgilere göre çekin yazılması sonrası tüm bankalar şirketin kredilerini durdurdu. Üç aylık bir süreden beri, ortaya çıkan sorunun çözümü için çalışıldığı bilgisi yer alan mektupta, bankalarla da görüşüldüğü belirtilerek, “Bazı yabancı tedarikçi firmalar ve banka, tüm gayretlerimizi boşa çıkartacak hamleler içine girdi. Bizi, ihtiyati hacizlerle ve banka blokeleriyle çalışamaz hale getirdi” denildi.

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