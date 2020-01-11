Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam iddiasına yanıt!

Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, kentte suya ’yüzde 300 zam’ iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Helvacı, iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, 15 metreküpün üzerindeki su kullanımında yüzde 50 zam yapıldığını söyledi.



Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Diyarbakır’da suya yüzde 300 oranından zam yapıldığı iddialarına Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. DİSKİ’nin uzun süredir fiyat artışı yapmadığını anlatan Helvacı, "Su fiyatları merkez 2,64 TL, ilçelerde durum değişmekle beraber 1,5 TL ile 1,7 TL arasında bir ücretlendirme söz konusuydu. Biz Kasım ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında bu konuyu gündeme getirdik. Bu rakamı ilimiz özelinde 3 farklı çeteleyle belirledik. Merkezde su ücretimiz 3,55 TL, dış ilçelerden 3 büyük ilçemizde Bismil, Ergani ve Silvan’da 3,50 bunun dışında kalan ilçelerimizde 3,45 olarak bu suyun fiyatını belirledik. Bu suyun fiyatını belirlerken mevcut ekonomik durum ve beklentiler anlamında yürütmemiz gereken hizmet çerçevesi sürdürülebilir durumda değildi. En temel harcama kalemleri esas alınarak yapılan tespitte DİSKİ’ye suyun maliyet 3,71 TL. Biz fiyatlandırmayı bu maliyetin altında tuttuk" dedi.



’KAYIP VE KAÇAK ORANI YÜZDE 62’



15 metreküpün üzerindeki su kullanımında yüzde 50 zam yapıldığını anlatan Helvacı, Diyarbakır’da kayıp ve kaçak su kullanımının yüzde 62 olduğunu söyledi. Helvacı, "Diyelim ki bir vatandaşımız 17 metreküp su kullandı. Bu kullanmış olduğu suyun tümünü değil, 15 metreküpün üstündeki miktar için bu zamlı tarifeyi ödüyor. Amacımız burada su tasarrufunu teşvik etmek ve aşırı ticari kullanımın önüne geçmek. Yani sularımızın tarlaların sulanmasında kullanılmasını istemiyoruz. Buna uygun kar etmesinden kaynaklı olarak bu maliyeti de yüklenmelerini istiyoruz. Bu çalışmayı yaparken Diyarbakır’daki sosyoekonomik yapıyı dikkate aldık. Bu şehrin yüzde 65’i 15 metreküpün altında bu suyu kullanıyor. Bu yüzden biz 15 metreküpü esas aldık. İdeolojik şartlanmayla gerçeklerin saptırılması olmaz. Vatandaşlarımızın yanıltılması yanlıştır. Bu şehrin kayıp kaçak oranı yüzde 62. Mevcut olabilecek en düşük rakamı tuttuk. Maliyetinin altında veriyoruz. Dolayısıyla bu şehri sevmek, bu şehre hizmet etmek sözlerle olmaz. Asıl bu şehri cezalandıranlar, bu şehre gerçekleri söylemeyip, bugüne kadar yapılması gereken hizmetleri yapmayanların suçudur" diye konuştu.