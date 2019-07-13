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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.07.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Diyarbakır’da dev operasyon! 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır’da dev operasyon! 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 ayrı noktada 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek için bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Diyarbakır’da dev operasyon 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi
Açıklamada, “Bölücü terör örgütleri ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Hani ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-129 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ŞİRİN-02 Müşterek Operasyonu, başarıyla tamamlanmıştır” denildi.
Diyarbakır’da dev operasyon 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi
Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde, 22 ayrı noktada toplam 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 630 metre uzunluğundaki su hortumu, borusu ile 8 adet su motoru ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numunelerinin alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildiği kaydedildi.
Diyarbakır’da dev operasyon 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi
Ayrıca operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde, “693 şahıs ve 85 araç kontrol edilmiş, 4 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır” denildi. 
Diyarbakır’da dev operasyon 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi
Yapılan açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
Diyarbakır’da dev operasyon 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da dev operasyon 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi


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