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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.04.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 2019 hedefi 3 milyon turist

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Diyarbakır'da 2019 hedefi 3 milyon turist

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Diyarbakır, turistlerin gözde kenti haline geldi. Otellerin doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı kentte 2019 yılı hedefi 3 milyona yakın turist ağırlamak.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Diyarbakır, turistlerin de gözde kenti haline geldi. Otellerin doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı kentte 2019 yılı hedefi, 3 milyon turist ağırlamak olarak belirlendi.

Terör olaylarının sona erdiği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, peygamber makamları, türbeler ve kiliseleriyle tam bir açık hava müzesi haline gelen Diyarbakır, turizmde de şaha kalktı. Otellerin doluluk oranı yüzde 100'le ulaştığı kent genelinde, esnafın yüzü gelen turistler sayesinde güldü. Tarihi mekanları merak eden yerli ve yabancı turistlerin öncelikli ziyaret etmek istediği kentler arasında ilk sırada bulunan Diyarbakır'da hedef, 2019 yılında 3 milyon turist ağırlamak.

"3 MİLYON HEDEFİNİ RAHATLIKLA YAKALAYACAĞIZ"

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yöre Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, Diyarbakır’da turist beklentisinin 2018 yılında hedefledikleri sayının üstüne çıktığını kaydederek, 2019 yılında geçen seneye göre iki kat oranla 3 milyon turist hedefi koyduklarını söyledi. Akyıl, "2018 yılında kendimize bıraktığımız 1 milyon turist hedefi vardı, gelen turist sayımız 1 milyonu geçti. 2019 yılında çok daha fazla turist bekliyoruz. Bununla alakalı yaptığımız çalışmalar özellikle yurt dışından gelen turistlerle alakalıdır. Diyarbakır'daki tanıtımımız, yurt içindeki çalışmalarımız yine devam etmekte. Fakat en fazla çalışmalarımız yurt dışından gelecek turistlerle alakalıdır. Bu yıl ocak ayında ilk etapta biz İran’dan tur operatörleri getirdik, Diyarbakır'ı gezdirdik. Sonrasında Irak'tan Kürt bölgesinden yaklaşık 12 tane acente getirdik, bunlara Diyarbakır'ı tanıttık. Bizim 2018 yılı sonlarında özellikle Almanya'ya uçuşlarımızla beraber Almanya’daki turları getirmekle alakalı acentelerimiz ve oradaki tur operatörlerimizle beraber bir çalışma yaptık. Bu sene işte bu ay meyvesini almaya başladık. İlk etapta yeni bir tur geldi sonrasında mayıs sonuna kadar 6 tane daha tur Diyarbakır'a program yapacak. Bizim asıl gelecek yurt dışındaki turlarımız ağırlıklı IKBY olacak. Kürt bölgesinden Diyarbakır'a ve bu bölgeyi gezdirip tekrardan Diyarbakır'dan göndereceğiz. Çünkü bir uçuş başladı, Diyarbakır'ın her tarafını gezdiriyoruz. Şöyle yapıyoruz gastronomi, kültür turu, inanç turu diye üçe ayırıyoruz. Biz öncelikle kültür turu yapıyoruz, kendilerine tabi öğlen yemekleri, akşam yemekleri tamamıyla Diyarbakır gastronomisini yansıtan yerlerden yemekler veriyoruz. Bir günümüzü de tamamıyla inanç turizmine ayırıyoruz. Yani gelen insanların tamamıyla hepsi hem kültürel anlamda, hem gastronomi anlamında hem de inanç anlamında bir turistik gezi organize ediyoruz. Burada çok memnun kalıyorlar ve eminim ki katlanarak bir 2019 yılı geçireceğiz özellikle yurt dışı turist akımında. Fiyatların çok uygun olduğunu söylüyorlar. Diyarbakır hastanelerinin fiyatlarının da çok uygun olduğunu söylüyorlar. Yani bu anlamda Diyarbakır'a hem sağlık anlamında hem gastronomi anlamında hem de gezi anlamında ve onların yapacağı gezi anlamında ve onların yapacağı alışverişte Diyarbakır'a ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şuan ki hedefimiz tabi ki 3 milyon turist. İşte sur içerisindeki yapılaşmalar ve kapalı alanlar açıldığında 3 milyonu rahatlıkla yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

“DİYARBAKIR’DA TURİST GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUZ”

Diyarbakır’da doğup büyüyen Osman Dündar ise, kentte yerli ve yabancı turist gördüklerinde çok mutlu olduklarını söyledi. Dündar, "Tabi buraya turistler gelsin, turist geldiği zaman otelcisi, marketi, lokantası kısacası herkes faydalanıyor. Şehrimiz için güzel oluyor, en azında bir canlanma oluyor. Yani en azında insanlar mutlu geziyor, güler yüzlü oluyor, esnafta iyi kötü bir fayda görüyor. Ben onları görünce daha mutlu oluyorum, bak en azında şehrimize yabancılar geliyor, şehrimizi demek ki beğeniyorlar, seviyorlar diye geliyorlar. Tabi surlarımızda güzel şeyler oldu, bugün surlarımızda olsun, sur içindeki caddelerimiz olsun, esnafların önü hepsi güzelleşti. Hem insanlar için hem de şehir için güzel şeylerdir” diye konuştu.

 

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