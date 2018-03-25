Diyarbakır’a modern sanayi sitesi
BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Diyarbakır'da modern sanayi sitesi inşa ediyor.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 810 iş yeri kapasitesine sahip modern bir oto sanayi merkezinin yapılacağını dile getirdi. Turan, "Projede, 620'si 150 metrekare ve 190'ı da 300 metrekare büyüklüğe sahip iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimler de yer alıyor" dedi.
Turan, "Modern oto sanayi sitesiyle kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamayı, üretim altyapısını oluşturmayı ve mesleki alanları geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle