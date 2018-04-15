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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.04.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

Diyabetten ölümleri azaltacağız

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Diyabetten ölümleri azaltacağız

Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, uyguladıkları kronik hastalık yönetimi ile diyabete bağlı ölümleri yüzde 21, kalp krizi riskini de yüzde 14 oranında azaltmaya çalıştıklarını belirterek, “Hedefimize ulaşırsak, literatüre geçeceğiz” dedi.

ALLIANZ Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, kadınlarda meme kanseri oranını, erkeklerde de diyabete bağlı ölüm oranını azaltmak için özel proje başlattıklarını açıkladı. Aylin Somersan Coqui ve Allianz Türkiye CFO’su Ersin Pak’ın katılımı ile sigorta pazarının 2017 yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Somersan Coqui, “Kişilerin hastalık anında yanındayız ama bizim hedefimiz sağlıklı oldukları zamanda da yanlarında olup, yaşam kalitesini artırmak” dedi.

MEME KANSERİNE TANI

Aylin Somersan Coqui, sağlıkta sigortalıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik birçok adım attıklarını belirterek, şunları söyledi: “Sağlık Destek Programı kapsamında uygulamaya başladığımız Meme Kanseri Erken Tanı ve Diyabet Yönetimi projelerimizle müşterilerimizin sağlıklarına nasıl katkı sağlayabiliriz sorusuna odaklandık. Meme Kanseri Erken Tanı projesi sayesinde 40 yaş üstü kadın sağlık sigortası müşterilerimize ulaşarak onları mamogram kontrollerini kullanmaları konusunda teşvik ederek kullanım oranlarını yüzde 8’den yüzde 54’e çıkardık. Kronik hastalık yönetimi kapsamında ele aldığımız diyabet yönetimi projemizde 6’ıncı ay sonuçlarına göre kan şekeri seviyesini 0,4 puan düşürebildiğimizi gördük. Hedefimiz bu oranı 1 puan düşürmek. Kan şekeri seviyesi 1 puan düştüğünde diyabete bağlı ölümlerin oranı yüzde 21, kalp krizi riski yüzde 14 oranında azalıyor. Hedefimize ulaştığımız takdirde, literatüre geçecek bir başarı yakalayabileceğiz.”

KASKODA FİYAT ARTACAK

Aylin Somersan Coqui, trafik ve kasko sigortalarına da değinerek, döviz kurunda son günlerdeki artışın kasko sigortasına fiyat artışı olarak yansıyacağını, trafik sigortasında ise zararı artıracağını söyledi. Trafik sigortasında zararın 536 milyon TL olduğunu belirten Somersan Coqui, “Zarar bu rakamdan da fazla” dedi. Aylin Somersan Coqui, son dönemde dövizdeki artışın yedek parça enflasyonuna yansıdığına değinerek, şunları söyledi: “2017’de yedek parça enflasyonu yüzde 18-20 civarındaydı ve bu oran devam edecek. Bu durum bizim için endişe verici. Dileğimiz tavan fiyat politikasının sona ermesi, serbest tarifeye geçilmesi. 2018’de tavan fiyat uygulamasında değişiklik olmazsa zarar devam edecek.”

Ersin Pak, döviz kurundaki artışın kasko ve trafik sigortasında farklı etki yaratacağını belirterek, “Kurun artışı daha çok yedek parça fiyatlarını etkiliyor. Kasko hasarlarına baktığımızda toplam hasarın yüzde 45’i yedek parçadan geliyor ama trafik sigortasında bu oran yüzde 15-20 seviyesinde. Dövizdeki artışın maliyete etkisi daha çok kaskoda olacak. Bu da doğal olarak fiyatları bir miktar yukarı çekecek” dedi.

TÜRKİYE’YE 5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

AYLİN Somersan Coqui, 2008’den bu yana Türkiye’ye 5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını belirterek, şu açıklamaları yaptı: “İzmir’in Gaziemir ilçesinde yatırımını yaptığımız operasyon merkezimiz Allianz Kampüs’e taşındık. Şimdi de 5 milyon Euro’luk yatırımla, Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi kampusu içinde kurulacak olan Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nin temellerini 2018’de atacağız. Allianz Teknik ile birlikte ülkemize 2008’den bu yana yaptığımız yatırımlar 5 milyar Türk Lirası’nı buluyor.”

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