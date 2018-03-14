Divan odaları akıllandı

Divan İstanbul odalarına ve toplantı salonlarına yerleştirilen akıllı asistan ‘Asista’lar ile oda otomasyonundan, otel hizmetlerine, hava durumundan, sinema, restoran bilgilerine kadar pek çok konuda kolaylık sağlanacak. Arçelik Asista, Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce dillerinde de hizmet verecek. Otel müşterileri sesli komutlarıyla ışıkları, perdeleri açıp kapatabilecek, klima ayarlarını değiştirebilecek ve televizyonu kontrol edebilecek. Eğer müşteri istemezse Asista’yı kapalı tutabilecek.