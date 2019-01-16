Disipline devam! Albayrak, bütçe açığının hedeflere uyumlu olduğunu söyledi

BİR önceki yıl 47.8 milyar lira olan bütçe açığı, 2018 yılının tamamında 72.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2018 bütçe açığının 72.1 milyar lira olarak öngörüldüğünü hatırlatarak, açığın hedefleriyle uyumlu gerçekleştiğini kaydetti. Albayrak, “YEP’te yüzde 1.9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk” dedi.

Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bütçe gelirlerinin geçen yıl ocak-aralık döneminde yüzde 20.2 artarak 757.8 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Vergi gelirleri yüzde 15.8 artış göstererek 621.3 milyar liraya çıktı. Ocak-aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22.4 artarak 830.5 milyar lira oldu” bilgisini verdi.

TAVİZ VERMEDİK

Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisi olduğuna dikkati çeken Albayrak, “Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018’i tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

GİDER % 10.2 ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre bir önceki aralık ayında bütçe açığı 21.3 milyar lirayken, 2018 yılının aralık ayında 18.1 milyar lira oldu. Aralık ayında bütçe gelirleri bir önceaki yılın aynı ayına göre yüzde 19.9 artarak 67 milyar, giderler ise yüzde 10.2 artışla 85.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Aralık ayında faiz hariç giderler yüzde 9.6 artışla 83 milyar lira, faiz giderleri ise yüzde 45.3 artışla2 milyar lira oldu.

KDV % 63.9 GERİLEDİ

Aralık ayında vergi gelirleri tahsilatı yüzde 3.8 oranında gerileyerek 45.5 milyar lira oldu. Vergi türleri itibarıyla 2018 yılı aralık ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 125.7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36.4, gelir vergisi yüzde 15.4, harçlar yüzde 5.5 ve damga vergisi yüzde 1.5 oranında artarken; dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 63.9, özel tüketim vergisi yüzde 11.4 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 6.7 oranında azaldı.

SAVUNMA SANAYİ FONU 15.3 MİLYAR

- 2018 yılında güvenlik ve savunma harcamaları 10.2 milyar lira, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutar da 15.3 milyar lira oldu. Gizli hizmet gideri ise 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

VERGİ DIŞI GELİRDE YÜZDE 211’LİK ARTIŞ

- ARALIK ayında vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 211.4 oranında artarak 17.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu kalemdeki artışta imar barışı ve bedelli askerlikten elde edilen gelirin etkili olduğu tahmin ediliyor.

HİZMET BİNALARINA 13.5 MİLYAR TL

- HİZMET binalarının kiraları için bir önceki yıl aralıkta 135.2 milyon, 2018 yılının aralık ayında 162.4 milyon lira, 2017 yılının tamamında 931.7 milyon, 2018’de ise 1.2 milyar lira harcama yapıldı. Hizmet binalarının yapımı için müteahhitlere yapılan ödeme 2017 aralık ayında 1.9 milyar lirayken, 2018’aralıkta 2.4 milyar lira, bir önceki yılın tamamında 9.2 milyar, 2018’de ise 13.5 milyar lira harcandı.