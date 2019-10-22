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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.10.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Dışarıda yemek yiyenler dikkat! Büyük tehlike

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Dışarıda yemek yiyenler dikkat! Büyük tehlike

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, kızartma yağı ile ilgili, “Kızartma yağları dönüştüren uzun süreli kullanım ve kaynatma önlenmeli ve denetimler arttırılmalıdır” dedi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, gıda üretim ve perakende iş yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların kontrollerindeki özel hijyen gerekliliklerini belirlemek amacıyla ‘Kızartma Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar için Özel Hijyen Yönetmeliği’nin 12 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bilgi edinmek amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurularak 2019 yılı içerisinde ülke genelinde kaç sayıda kızartma yağ denetimi yapıldığını sorulduğunu anlatan (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısında, ‘2019 yılı itibariyle bu güne kadar gıda işletmelerinden toplam 242 numune alınmış olup ve sonucu olumsuz çıkan gıda işletmesine 5996 Sayılı Kanun gereği idari para cezası uygulanmıştır’ cevabı verilmiştir. Kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların uzun süreli kullanım ve kaynatma sonucu dönüşümünün insan sağlığına verdiği zarar yadsınamaz bir gerçektir. Kızartma yağları dönüştüren uzun süreli kullanım ve kaynatma önlenmeli, denetimler arttırılmalıdır” diye belirtti.

 

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