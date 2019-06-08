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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dışarıda kazandılar

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Dışarıda kazandılar

Startup ve girişimcilikte Türk gençlerin hayata geçirdiği teknolojiler, dünyanın dikkatini çekiyor. Paylaşılan bilgilere göre Türk girişimciler yurtdışında 250 civarında startup kurdu

Bu startup’lara yapılan yatırım neredeyse 800 milyon dolar. İki önemli gelişme de bu hafta içinde yaşandı. Önce Uber ve Lyft gibi akıllı ulaşım araçlarına dijital reklam panosu geliştiren ‘Firefly’a Google’ın yatırım şirketi Google Ventures 30 milyon dolar yatırım yaptı. Ardından Eren Bali’nin Carbon Health’i 30 milyon dolar yatırım aldı.

Dışarıda kazandılar

1) UDEMY
Online eğitimi pazaryeri modeliyle sunuyor. Eren Bali, Oktay Çağlar ve Gagan Biyani tarafından kuruldu. Yurtdışında hayata geçerek en fazla yatırım alan girişim unvanını elinde bulunduruyor. Udemy, 7 turda 173 milyon dolar yatırım aldı. Udemy’nin değerlemesi milyar doları aştı.

Dışarıda kazandılar

2) MUBI

Aylık üyelikle abone olunan online video platform olan girişim, 2007 yılında hayata geçirildi. Girişimin kurucuları Efe Çakarel, Gabe da Silveira ve Eduardo Costantini. MUBİ, şu ana kadar 7 tur yatırımda 83.9 milyon dolar yatırım aldı.

Dışarıda kazandılar

3) QUBIT

Müşteri deneyimini kişiselleştirmeye yönelik araçlar sunuyor. Emre Baran, Daniel Shellard, David Armitage, Graham Cooke ve Ian McCaig tarafından 2010’da kurulan girişim 4 turda toplamda 74.8 milyon dolar yatırım aldı.

Dışarıda kazandılar

4) MAANA

Büyük veri için arama moturu geliştiren bir altyapı geliştiriyor. Babür Özden ve Donald Thompson tarafından 2012’de kuruldu. Toplamda 5 turda 71.1 milyon dolar yatırım aldı. 

5) FIREFLY

Uber, Lyft ve sarı taksiler için dijital reklam panosu geliştiriyor. Panoların içinde yer alan sensörlerle akıllı şehir verileri toplanıyor. Bu sayede şoförlerin geliri yüzde 15 arttırılıyor. Şirket şu ana kadar 2 tur yatırım aldı. Yaklaşık 1 yıl önce kurulan girişimin toplam yatırımı 51.5 milyon doları buldu.

Dışarıda kazandılar


6) STRİİM

Gerçek zamanlı veri entegrasyonu altyapısı sunuyor. 2012’de Ali Kutay, Sami Akbay, Alok Pareek ve Steve Wilkes tarafından Palo Alto’da kuruldu. Striim’in 3 turda 42 milyon dolar yatırımı var.

Dışarıda kazandılar

7) CARBON HEALTH

Eren Bali’nin ikinci girişimi. Sağlık sektörünü dijitalleştirmeyi hedefliyor. Şu ana kadar ABD San Francisco’da 7 klinikle 200 bin hastaya hizmet verdi. İlk yatırımını 2016’da 2.3 milyon dolar olarak aldı. Sonrasında Builders VC’den aldığı 4.2 milyon dolarla yoluna devam etti. Son olarak ise 30 milyon dolar yatırım almayı başardı. 

Dışarıda kazandılar

8) PUSH DOCTOR

Doktorlarla hastaları eşleştiren bir pazaryeri modeli sunuyor. 2013’te Eren Özağır ve Matt Elcock tarafından İngiltere Manchester’da hayata geçirildi. Yatırım toplamı 37.5 milyon dolar.

Dışarıda kazandılar

9) SWIRL

Perakendeciler için beacon teknolojisiyle mobil pazarlama çözümleri sunuyor. Boston’da 2011’de hayata geçirildi. Kurucusu Hilmi Özgüç. 3 turda 32 milyon dolar yatırım aldı.

Dışarıda kazandılar

10) SERIOUSLY

Mobil oyun stüdyosu olan girişim, Serdar Soğancı, Andrew Stalbow, Petri Järvilehto, Reko Ukko, Samuli Viikinen ve Tommi Kiviniemi tarafından kuruldu. 4 turda 28 milyon dolar yatırım aldı.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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