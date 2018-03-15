Dış ticarette "Türk lirası" seferberliği

Ekonomi Bakanlığınca, Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin halen 6,4 olan toplam ticaretteki payının 5 yılda yüzde 15'e yükseltilmesi için çalışma başlatıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz yerine yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına ilişkin geçen sene yaptığı çağrı, Ekonomi Bakanlığının 2018-2022 Stratejik Planı'nda yer buldu.

Bakanlığın 2018-2022 Stratejik Planı'na göre, ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerine Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yön vermek amacıyla ticaret ve yatırım potansiyeli bulunan ülkelerle üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulacak ve ticarette yerel para kullanımı özendirilecek.

Bu kapsamda, plan dönemi başlangıç değeri yüzde 6,4 olan Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin toplam ticaretteki payı gelecek 5 yılda kademeli artırılacak.

Türk lirasıyla dış ticaretin toplam ticaretteki payının, bu yıl yüzde 8'e, gelecek yıl yüzde 9,8'e, 2020'de yüzde 11,3'e, 2021'de yüzde 13'e, 2022'de ise yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor.

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

Türkiye'nin dış ticaret ve yatırımlarının geliştirilmesi için imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği (TEİ) ve Tercihli Ticaret (TTA) anlaşmalarının yanı sıra Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) sayıları da artırılacak.

Buna göre, 4 ülke ile imzalanan TEİ Anlaşması sayısı 2022'ye kadar 6'ya, 1 ülkeyle yapılan TTA sayısı 4'e ve 1 ülkeyle kurulan JETCO sayısı 3'e çıkarılacak.

Planda, ilgili ülkelerdeki siyasi gelişmelerin müzakere süreçlerini olumsuz etkilediği ve yerel parayla ticaretin teşvik edilmemesi nedeniyle firmaların pratikte yerel parayla ticarete sıcak bakmadığı belirtildi. Yerel para birimleriyle ticaretin artırılması ve gerekli anlaşmaların imzalanması için ülkelerle ikili üst düzey görüşmeler yapılması hedeflendi. Söz konusu görüşmelerin sonuçlarına ilişkin yurt içi paydaşlarla da koordinasyon toplantıları yapılacak.

Dış ticaretin yerel para cinsinden gerçekleştirilmesi için firmalar lehine politika geliştirilecek ve Türk lirasıyla ithalat yapılması özendirilecek.

Türk lirasıyla ticaretin yıllar içinde artış gösterdiğine, finansmanda dövize bağlılığın fazla olduğuna ve bu alanda siyasi iradenin güçlü olduğuna ilişkin tespitlerin yer aldığı planda, dövize bağımlılığın azaltılması, yurt içi paydaşlarla bilgi alışverişinin ve koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi ve finansmanda dövize bağımlılığı azaltmak için yerel paralarla ticaretin özellikle ithalat tarafında artırılması gerektiğine dikkat çekildi.