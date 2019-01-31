Dış ticaret verisi açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDış ticaret verisi açıklandı
GeriEkonomi Dış ticaret verisi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
31.01.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Dış ticaret verisi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dış ticaret verisi açıklandı

TÜİK, Aralık ayına ilişkin dış ticaret açığını duyurdu. Aralık ayında dış ticaret açığı 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 71 oranında düşüşle 2 milyar 674 milyon lira olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında yüzde 60 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 83.8'e yükseldi. 2018 yılında dış ticaret açığı yüzde 28.4 düşüşle 55 dolar oldu. 2018 yılında ihracat yüzde 7 artışla 168 milyar dolar oldu. 2018'de ithalat yüzde 4.6 oranında düşüşle 223 milyar dolar oldu.

İHRACAT %0,2 ARTTI, İTHALAT %28,3 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat %28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 71,1 AZALDI

Aralık ayında dış ticaret açığı %71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında %60 iken, 2018 Aralık ayında %83,8'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %5,5 azaldı, ithalat %1,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,3 arttı, ithalat %28,2 azaldı.

Dış ticaret verisi açıklandı

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT %0,4 ARTTI

Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Aralık ayında %47,1 iken, 2018 Aralık ayında %47,2 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Aralık ayında 1 milyar 205 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 741 milyon dolar ile İtalya ve 712 milyon dolar ile Irak takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Aralık ayında 1 milyar 786 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 720 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 292 milyon dolar ile Çin ve 997 milyon dolar ile ABD izledi.
Dış ticaret verisi açıklandı

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,3 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36,4'tür.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %16,5 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %73,8'dir. Aralık ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %44,3'tür.
Dış ticaret verisi açıklandı



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor