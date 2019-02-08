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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.02.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Dış ticaret endeksleri açıklandı

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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2018 Aralık döneminde yüzde 4,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 9,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 3 azaldı. Endeks, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ DEĞİŞMEDİ

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişmedi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 ve yakıtlarda yüzde 8,9 arttı. İthalat birim değer endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı. Endeks, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,5 ARTTI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,1, yakıtlarda yüzde 59,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 arttı. İhracat miktar endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 10,9 arttı. Endeks, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 28,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 42,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3, yakıtlarda yüzde 6,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28,9 azaldı. İthalat miktar endeksi 2018 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 25,8 azaldı. Endeks, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Kasım ayında 165,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,6 azalarak, 2018 Aralık ayında 157,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Aralık ayında 151,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 artarak, 2018 Aralık ayında 158,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Kasım ayında 111,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,1 azalarak, 2018 Aralık ayında 108,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Aralık ayında 164 olan ithalat miktar endeksi yüzde 28 azalarak, 2018 Aralık ayında 118,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2018 YILI ARALIK AYINDA 100,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Aralık ayında 104,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,4 puan azalarak, 2018 yılı Aralık ayında 100,4 oldu. Dış ticaret haddi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak 99,7 oldu. 2018 yılında ise, önceki yıla göre 2,7 puan azalarak 102,3 oldu.

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