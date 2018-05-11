Dış ticaret endeksleri açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDış ticaret endeksleri açıklandı
GeriEkonomi Dış ticaret endeksleri açıklandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İHA
11.05.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Dış ticaret endeksleri açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi 2018 yılı Mart döneminde yüzde 7,8 arttı.

Buna göre; ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,4, yakıtlarda yüzde 24,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,5 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 7,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8, yakıtlarda yüzde 19,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 arttı. İthalat birim değer endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 8,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artarken, yakıtlarda yüzde 37,7 azaldı. İhracat miktar endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,6 ARTTI

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı. İthalat miktar endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 12,9 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında 146,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 artarak, 2018 Mart ayında 151,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Mart ayında 161,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 azalarak, 2018 Mart ayında 161,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında 145,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,5 artarak, 2018 Mart ayında 146,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Mart ayında 139,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,7 artarak, 2018 Mart ayında 148,8 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2018 YILI MART AYINDA 105,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Mart ayında 105,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 2018 yılı Mart ayında değişmedi. Dış ticaret haddi, 2018 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan azalarak 105,3 oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Dış ticaret endeksleri açıklandı

Devler Hintli şirket için yarışıyor

SPONSORLU

Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…