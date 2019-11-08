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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Dış ticaret endeksleri açıkladı

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Dış ticaret endeksleri açıkladı

İhracat birim değer endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3,4, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ve yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 15,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 düştü.

Söz konusu endeks, bu yılın 3'üncü çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 geriledi.

İthalat birim değer endeksi, eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,3 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,8, yakıtlarda 14,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 geriledi.
Bu endekste, temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 düşüş gerçekleşti.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3, yakıtlarda yüzde 41,4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3 azalış kaydetti.

Endekste, yılın 3'üncü çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artış oldu.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 6,6 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,4, yakıtlarda ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6'şar artış gösterdi.

Bu endekste, yılın temmuz-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artış kayıtlara geçti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 164,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak eylülde 167,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın eylül ayında 162,7 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 3,8 artarak bu yılın aynı ayında 169 olarak gerçekleşti.
Bu yılın ağustos ayında 122,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak eylülde 121,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 2018'de 117,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,1 artarak, bu yılın aynı ayında 122 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2018'de 101,6 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 2 puan artarak bu yılın aynı ayında 103,6'ya yükseldi.

Dış ticaret haddi, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan artarak 103,5'e çıktı.

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