Dış ticaret açığı Nisan'da 6.65 milyar oldu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret verileri Nisan ayında şöyle gerçekleşti:
Dış ticaret açığı Nisan'da %32.83 artışla 6.65 milyar dolar olarak gerçekleşti
Dış ticaret açığı ilk dört ayda yüzde 55.2 artışla 27.37 milyar dolar oldu
İhracat Nisan'da yüzde 8.59 artışla 13.88 milyar dolar, ithalat yüzde 15.42 artışla 20.53 milyar dolar oldu
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Nisan ayında yüzde 71.8 iken, 2018 yılı Nisan ayında yüzde 67.6 olarak gerçekleşti
Nisan'da en fazla ihracat yapılan ülke 1.37 milyar dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 852 milyon dolar ile İngiltere, 786 milyon dolar ile İtalya izledi
Nisan'da en çok ihracat yapılan fasıl 2.5 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları olurken, en çok ithalat yapılan fasıl ise 3.1 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler oldu
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