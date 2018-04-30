Üç aylık dış ticaret açığı 20.72 milyar dolar
Türkiye İstatistik Kururumu dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açığı Mart ayında 5,86 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yılın ilk üç ayında ise 20.72 milyar dolar oldu.
İHRACAT YÜZDE 7,7, İTHALAT YÜZDE 12,7 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 28,8 ARTTI
Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında yüzde 76,1 iken, 2018 Mart ayında yüzde 72,7'ye geriledi.
AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 18,2 ARTTI
Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 7 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mart ayında yüzde 46,7 iken, 2018 Mart ayında yüzde 51,3 oldu.
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mart ayında 1 milyar 511 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ile İngiltere, 961 milyon dolar ile İtalya ve 738 milyon dolar ile Irak takip etti.
İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI
Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Mart ayında 2 milyar 147 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 1 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 milyon dolar ile İngiltere izledi.
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