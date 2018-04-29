Direncimiz yabancı yatırımcıyı etkiledi
DÜNYADA ve Türkiye’de lüks tüketim büyümeye devam ediyor.
Türkiye lüks moda pazarı, 2011 yılından 2017 sonuna kadar her yıl ortalama yüzde 19 büyüyor. Lüks moda pazarının büyüklüğü ise 3.6 milyar liraya yaklaşıyor.Türkiye’de lüks alışveriş denildiğinde ilk akla gelen markalardan olan Beymen, 50’nci yılına halka arz edilmiş bir şirket olarak girmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde halka arz edilecek olan ve halka arz büyüklüğünün de 1.2 milyar lira olması beklenen Beymen’in yabancı yatırımcılarla görüşmelerini yürüten Beymen CEO’su Elif Çapçı, Boston’da uluslararası yatırımcılarla görüşmeleri sürdürürken sorularımızı yanıtladı.
TÜKETİM HACMİ GÜÇLÜ
Beymen’in Türkiye’nin önde gelen lüks mağaza grubu olarak yabancıların radarında olduğunu gördüklerini söyleyen Elif Çapçı, şöyle konuştu: “Artık İstanbul ve Beymen dünya lüks alışveriş haritasında yer alıyor. Tüm görüşmelerde bunu gördük. Türkiye’nin genç nüfusu ve dirençli yapısı ilgi çekiyor. Kurlardaki oynamalara, yakın coğrafyadaki olumsuzluklara, seçim dönemine girilmesine rağmen güçlü bir tüketim hacmi var. Yabancı yatırımcıların ilgisi çok iyi. Bunun nedeni Beymen’in çoklu formatı ve dijitaldeki gücü öncelikli olarak herkesi etkiliyor. E-ticarette yüzde 9 penetrasyonumuz var. İkincisi Beymen’in markalarla olan uzun süreli ilişkileri. Üçüncüsü ise Türkiye pazarının çok cazip olması. Lokal pazardaki istikrarlı büyüme yatırımcıları etkiliyor. Türkiye artık lüks tüketimde destinasyon oluyor. Dünya lüks alışveriş haritasında İstanbul var. Dünya turizminde İstanbul ve Türkiye 10 lokasyondan biri.”
YABANCI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HALKA arzdan sonra Beymen’in Yönetim Kurulu’na dünya perakende sektörünün deneyimli isimlerinden Selfridges markasının yöneticilerinden, lüks perakende de uzman Vittorio Radice de girecek.
RAKAMLARLA BEYMEN
- Beymen, 86 mağazada, toplam 56 bin metrekare üzerinde satış alanı 1800’ün üzerinde çalışanla hizmet veriyor.
- Beymen Türkiye’de yüzde 35’lik pazar payıyla lüks perakendede pazar lideri.
- 2017 yılında Beymen’in turistlere yaptığı satışlardan elde ettiği hasılat 2016 yılına kıyasla yüzde 68 oranında artış gösterdi.
- Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Azerbaycan, Beymen turist satışlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında.
- Turist satışları içerisindeki bu dört ülkenin satış payı yaklaşık yüzde 49.9.
- Ayrıca, Çin, Rusya Federasyonu ve İranlı turistlerin oranında da hızlı bir büyüme ve artış var. Bir sohbetimizde Cem Boyner, Arapça ve Çince bilen satış personellerinin olduğunu söylemişti.
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