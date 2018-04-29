Direncimiz yabancı yatırımcıyı etkiledi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Elif ERGU
29.04.2018 - 00:12, Son Güncelleme:

Direncimiz yabancı yatırımcıyı etkiledi

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Direncimiz yabancı yatırımcıyı etkiledi

DÜNYADA ve Türkiye’de lüks tüketim büyümeye devam ediyor.

Türkiye lüks moda pazarı, 2011 yılından 2017 sonuna kadar her yıl ortalama yüzde 19 büyüyor. Lüks moda pazarının büyüklüğü ise 3.6 milyar liraya yaklaşıyor.Türkiye’de lüks alışveriş denildiğinde ilk akla gelen markalardan olan Beymen, 50’nci yılına halka arz edilmiş bir şirket olarak girmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde halka arz edilecek olan ve halka arz büyüklüğünün de 1.2 milyar lira olması beklenen Beymen’in yabancı yatırımcılarla görüşmelerini yürüten Beymen CEO’su Elif Çapçı, Boston’da uluslararası yatırımcılarla görüşmeleri sürdürürken sorularımızı yanıtladı.

TÜKETİM HACMİ GÜÇLÜ

Beymen’in Türkiye’nin önde gelen lüks mağaza grubu olarak yabancıların radarında olduğunu gördüklerini söyleyen Elif Çapçı, şöyle konuştu: “Artık İstanbul ve Beymen dünya lüks alışveriş haritasında yer alıyor. Tüm görüşmelerde bunu gördük. Türkiye’nin genç nüfusu ve dirençli yapısı ilgi çekiyor. Kurlardaki oynamalara, yakın coğrafyadaki olumsuzluklara, seçim dönemine girilmesine rağmen güçlü bir tüketim hacmi var. Yabancı yatırımcıların ilgisi çok iyi. Bunun nedeni Beymen’in çoklu formatı ve dijitaldeki gücü öncelikli olarak herkesi etkiliyor. E-ticarette yüzde 9 penetrasyonumuz var. İkincisi Beymen’in markalarla olan uzun süreli ilişkileri. Üçüncüsü ise Türkiye pazarının çok cazip olması. Lokal pazardaki istikrarlı büyüme yatırımcıları etkiliyor. Türkiye artık lüks tüketimde destinasyon oluyor. Dünya lüks alışveriş haritasında İstanbul var. Dünya turizminde İstanbul ve Türkiye 10 lokasyondan biri.”

YABANCI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALKA arzdan sonra Beymen’in Yönetim Kurulu’na dünya perakende sektörünün deneyimli isimlerinden Selfridges markasının yöneticilerinden, lüks perakende de uzman Vittorio Radice de girecek.

RAKAMLARLA BEYMEN

 - Beymen, 86 mağazada, toplam 56 bin metrekare üzerinde satış alanı 1800’ün üzerinde çalışanla hizmet veriyor.

- Beymen Türkiye’de yüzde 35’lik pazar payıyla lüks perakendede pazar lideri.

- 2017 yılında Beymen’in turistlere yaptığı satışlardan elde ettiği hasılat 2016 yılına kıyasla yüzde 68 oranında artış gösterdi.

- Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Azerbaycan, Beymen turist satışlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında.

- Turist satışları içerisindeki bu dört ülkenin satış payı yaklaşık yüzde 49.9.

- Ayrıca, Çin, Rusya Federasyonu ve İranlı turistlerin oranında da hızlı bir büyüme ve artış var. Bir sohbetimizde Cem Boyner, Arapça ve Çince bilen satış personellerinin olduğunu söylemişti.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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