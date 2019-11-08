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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Diplomatik başarı Rusya'ya yapılan ihracata yansıdı

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Diplomatik başarı Rusya'ya yapılan ihracata yansıdı

Türkiye ve Rusya'nın başta Suriye olmak üzere çok boyutlu iş birliği güçlenmeye devam ederken, diplomatik alandaki başarı ihracata da taşındı.

Başta Suriye iç savaşına yönelik olmak üzere Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü başarılı diplomasi, iki ülkenin ekonomik alandaki iş birliğinin de artmasını beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin imza attığı en büyük projelerde de Rus ortaklar ön plana çıkıyor. Bunların başında S-400 savunma sistemleri, Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi ve Akkuyu Nükleer Santrali geliyor.

Turizmden savunmaya, enerjiden gıdaya kadar birçok sektörde Rusya ile iş birliğinin meyvelerinden faydalanılıyor. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin 2019'daki en büyük gücü ihracatta, Rusya'ya yapılan tutarın artması da dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ocak-ekim döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 10,6 artarak 3 milyar 93 milyon 168 bin dolara ulaştı.

Rusya'ya geçen yılın 10 ayında 2 milyar 797 milyon 778 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilmişti. Bu da geçen süreçte Rusya'ya dış satımın 295 milyon 168 bin dolar arttığını ortaya koydu.

27 SEKTÖRDEN RUSYA'YA İHRACAT

Bu yılın 10 ayında Türkiye'den Rusya'ya 27 farklı sektörde ihracat gerçekleştirildi. Bu sektörler arasında yaş meyve ve sebze Rusya'ya en fazla ihracat yapan sektör olarak öne çıktı. Sektörün Rusya'ya ihracatı ocak-eylül döneminde 486 milyon 398 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebzenin ardından Rusya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler; 449 milyon 589 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 351 milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 241 milyon 973 bin dolarla da hazır giyim ve konfeksiyon şeklinde sıralandı.

Aynı dönemde, Rusya'ya 241,1 milyon dolarlık makine ve aksamı, 223,9 milyon dolarlık tekstil, 163 milyon dolarlık demir ve demir dışı metal, 160,8 milyon dolarlık deri, 139,1 milyon dolarlık iklimlendirme sanayi, 137,3 milyon dolarlık da elektrik-elektronik ihracatı yapıldı.
Böylece Rusya, 10 sektörden 100 milyon doların üzerinde ürün ihracatı gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SAVUNMADA

Rusya'ya ihracatta, ocak-ekim döneminde 2018'in 10 ayına kıyasla en fazla artışı savunma ve havacılık sanayi sektöründe yaşandı.
Bu dönemde, savunma ve sanayi sektörünün Rusya'ya ihracatı neredeyse 3 katına çıkarak 5 milyon 513 bin dolardan 17 milyon 652 bin dolara ulaştı. Bu da yüzdesel olarak yüzde 220,2'lik artışa işaret etti.

Savunma ve sanayi sektörünün ardından Rusya'ya ihracatta en fazla artışı yakalayan sektör yüzde 176,2 ile zeytin ve zeytinyağı oldu. Rusya'ya geçen yılın 10 ayında 725 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı satılırken, bu rakam 2019'un aynı döneminde 2 milyon doları aştı.

Bu yılın 10 ayında gemi ve yat sektörünün Rusya'ya ihracatı yüzde 153,4'lük, tütünün yüzde 74,8'lik, halının ise yüzde 68,7'lik artış kaydetti.

7 SEKTÖRÜN İHRACATI DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Rusya'ya yılın 10 ayında en az ihracat gerçekleştiren sektörler 151 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 1 milyar 912 bin dolarla diğer sanayi ürünleri oldu.
Bununla birlikte Rusya'ya ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı sürecine göre düşen 7 sektör ise şöyle sıralandı:

"Süs bitkileri, fındık, deri, diğer sanayi ürünleri, meyve ve sebze, çimento-cam-seramik ve toprak ürünleri, kuru meyve."

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