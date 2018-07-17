Dilovasına 28 bin m2’lik dev fabrika
FABRİKALAR, alışveriş merkezleri, şehir hastaneleri gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan Systemair HSK, ’LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikasının resmi açılışı eylülde gerçekleşecek.
Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alana kurulu yeni fabrikanın, özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olması planlanıyor. Systemair HSK’nın Hadımköy’de konumlanan bir önceki üretim tesisinden yaklaşık iki kat daha büyük olan yeni fabrika, hali hazırda tam kapasite olarak üretime başlamış durumda.
Systemair HSK, bu yatırım ile iç piyasaya ürün tedariği gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacak.
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