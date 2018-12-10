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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EDİRNE (AA)
10.12.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Dikkat! Tüm Türkiye’de başlatıldı, 4 gün sürecek…

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Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kullanması zorunlu olan kış lastiği uygulaması kapsamında tüm Türkiye'de dört gün sürecek özel denetim başlatıldı. Edirne'deki denetimlerde bir sürücü polis ekiplerinin kestiği cezaya 'Lastiklerim dört mevsim' diyerek itiraz etse de bu sürücüye ceza uygulandı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kullanması zorunlu olan kış lastiği uygulaması kapsamında tüm Türkiye'de dört gün sürecek özel denetim başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent giriş, çıkışı ve kentteki birçok noktada ticari taksi, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve tır sürücülerinin lastiklerini kontrol etti.     

Denetimde kış lastiği kullanmayan 7 sürücüye 625'er lira ceza kesildi ayrıca kış lastiklerinin dişleri kullanıma uygun olmayan 1 sürücüye de para cezası uygulandı. Ekipler, kış lastiği kullananlara ise teşekkür etti. Denetimlerde bir sürücü polis ekiplerinin kestiği cezaya "Lastiklerim dört mevsim" diyerek itiraz etse de bu sürücüye ceza uygulandı.     

"ARACIMIZ KAMYONET, KIŞ LASTİĞİ TAKMAMIZ GEREKİYOR"

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde Cihan Saraysarısı'nın kullandığı mandalina yüklü 22 FV 782 plakalı kamyoneti durdurarak, lastiklerini kontrol etti.     

Saraysarısı'nın aracının lastiklerinin kış lastiği uygulamasına uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine, sürücü polis ekiplerine, "Lastiklerim dört mevsim, her mevsime uygun biliyordum, lastikçi alırken bu şekilde söyledi." diye itiraz etti.     

Kış lastiği uygulaması kapsamında 625 lira ceza uygulanan Saraysarısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lastikleri kar tipi diye satın aldığını belirterek, "Dört mevsim işareti var üzerinde ama kış lastiği uygulamasına uygun değilmiş. Alırken sorduk bize kar tipi dediler. Zaten aracımız kamyonet, kış lastiği takmamız gerekiyor. Biz bu şeklide aldık, lastikleri geri götüreceğim ama bilmiyorum lastikçiyle nasıl anlaşırız bunu da geri almaz ki şimdi. Biz bu konuda mağduruz. 50 kuruş kazanacaktık mandalinadan ama para da lastiğe gidecek şimdi." diye konuştu.     

Kış lastiği kullanmadığı için ceza kesilen şehirler arası minibüs sürücüsü Halit Dedeoğlu da kış lastiklerinin siparişinin verildiğini ancak perşembe günü taktıracağını ifade etti.     

Çalıştığı şirketin bu konuda geç kaldığını dile getiren Dedeoğlu, "Kış lastiği kullanılmazsa buzlanmadan mütevellit her türlü kazaya açık bir durum. Bunu biliyoruz zaten. Lastiklerimizi en kısa sürede taktıracağız."dedi.

Dikkat Tüm Türkiye’de başlatıldı, 4 gün sürecek…

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Kış lastiği kullanan şehirler arası minibüs sürücüsü Göksel Çağlayan, kış lastiğinin karlı havalarda ve buz tutan yollarda can kurtardığını belirterek, "Sürücüler maddi olarak kayıplarının olacağını düşünerek kullanmayabilirler ancak kesinlikle kış lastiği kullanmak hayati önem taşıyor. Araçlarda fren mesafesi ve patinaj çok önemli bir durum, kışın sürücülerin kesinlikle ve kesinlikle kullanmasını tavsiye ediyorum, yasalarla da bu mecbur kılınmış herkesin bu kurala uymasını tavsiye ediyorum ." şeklinde konuştu.     

Kış lastiği kullanan panelvan sürücüsü Yüksel Korkmaz ise trafikteki her aracın kış lastiği kullanması, yasanın tüm araçlara uygulanması gerektiğini dile getirdi.     

Kış lastiği kullanmayan sürücülerin bir an önce lastiklerini taktırmasını öneren Korkmaz, "Sıfırın altında havalarda muhakkak kullanılması gerekiyor, çünkü yollarda buzlanma oluyor. Aslında bunu sürücüler binek ya da ticari araç olarak görmesinler, her araç kış lastiği kullansın. Sürücüler kendi ve diğer sürücülerin can güvenliği için kış lastiği kullanmalıdır. Kış lastiğinin fren mesafesi ve yol tutuşu normal lastiğe göre daha performanslıdır." ifadelerini kullandı.

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