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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
15.10.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

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Dikkat! Son fırsat... Bugün son gün!

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için verilen süre bugün sona erecek.

Yeniden yapılandırmanın peşin ve ilk taksit ödemesi için bugün son gün.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanılabilmek için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor.

Kamu alacaklarının 15 Ekim'e kadar peşin ödenmesi halinde; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor.

İlk taksitin ödenmesi halinde ikinci taksitin ödeme süresi 30 Kasım.

Kalan taksit tutarlarının tamamını bu tarihe kadar ödeyenler de peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen süre, bugün sona erecek. Kanunla, 1 Ekim olarak belirlenen süre, Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Ekim'e (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların bugün (son gün) peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.

Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar da yapılandırılmış borçlarının tamamını peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. taksiti süresinde ödeyip kalan taksit tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan 30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek.

Bu şekilde, ilk iki taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018'e kadar) peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim yapılacak, ayrıca katsayı da uygulanmayacak.

Ancak, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi önem taşıyor. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

"ÖDEME YAPMAYI UNUTANLAR İÇİN SON FIRSAT"

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Ankara'da düzenleme kapsamında 550 bin civarında başvuru aldıklarını ve şimdiye kadar 8 milyar lirayı aşan tutarın yapılandırıldığını bildirdi. 15 Ekim'in, yapılandırmadan yararlanan ancak ödeme yapamayan, ödeme yapmayı unutan mükellefleri için son fırsat olduğunu vurgulayan Karayılan, şunları kaydetti:

"Yapılandırılan borçlar Gelir İdaresi Başkanlığının 'www.gib.gov.tr' adresi üzerinden banka kartı / kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara naklen veya çekle ödenebilecek. Mükelleflerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için peşin veya ilk taksit ödemelerini yapmalarını tavsiye ediyoruz."

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