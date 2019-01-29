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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.01.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Dikkat! SGK’dan çok önemli uyarı

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Dikkat! SGK’dan çok önemli uyarı

SGK’ya kurum ve işveren borçlarına yönelik prim borcu olanlar ve yapılandırma müracaatında bulunanların 28 Şubat’a kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanabilecekleri açıklandı.

Muğla SGK İl Müdür Vekili Ahmet Ekecan, kurum ve işveren borçlarına yönelik yapılandırmadan yararlanan, fakat bir nedenle ödemeyen, geciktiren veya eksik yatıran mükelleflerin 28 Şubat tarihine kadar bu yapılandırmadan yararlanmaları için uyarıda bulundu.

SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama aynen şu şekilde; “Kurumumuza olan prim borçlarını yapılandırmış olmasına rağmen, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen, eksik ödeyen veya geç ödeyenler gecikme zammı ile birlikte 28 Şubat tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan faydalanmaya devam edeceklerdir. Söz konusu düzenleme ile kurumumuza borcu bulunan işverenler ya da sigortalılardan, bu borçların yapılandırılması için müracaatta bulunmuş olmasına rağmen ödeme yükümlülüklerine riayet etmeyenlere, ödeme vadeleri 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamdaki işverenlerimiz kurumumuzla anlaşmalı herhangi bir bankaya müracaat ederek, sistemde yüklü bulunan kayıtlı borçlarını 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeyerek, tarihin en avantajlı borç yapılandırması kapsamında sağlanan ödeme kolaylıklarından istifade etmeye devam edecekleri gibi; uygulanmış ve uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından, yapılandırma müracaatına binaen, tahakkuk etmiş, kapsamdaki idari para cezalarının hem yarısını sildirme, hem uygulanmış/uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından istifade edebileceklerdir. Bunun yanında ihalelere giriş ve hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamaları, sigorta prim teşvik uygulamalarından faydalanabilmeleri, tatbik edilmiş hacizlerden kurtulmaları, icra takibi gibi cebri tahsil uygulamalarına muhatap olmamaları gibi avantajlardan yararlanacaklardır” dedi.

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