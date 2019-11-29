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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Dikkat: O ödemelerde son gün 2 Aralık

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Dikkat: O ödemelerde son gün 2 Aralık

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri’nin ikinci taksitleri için ödeme süresi 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimi sona eriyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri de açık olacak.  Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımız 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceklerdir" diye konuştu.

KREDİ KARTLARINA TAKSİT İMKANI

Mükellefler kredi kartı ile yapılan işlemlerde anlaşmalı bankalardan Ziraat Combo kredi kartlarına 6 taksit, World kredi kartlarına ise 3 taksit olarak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkanından faydalanabilirler. Yine Türkiye’nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek. Mükellefler, e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler.

ATM VE İNTERNETTEN VERGİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Vergi ödemeleri için ATM ve internet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ATM’lerden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Ayrıca sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilirken, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak” denildi.

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