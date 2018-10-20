Dikkat kırılmasın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDikkat kırılmasın
GeriEkonomi Dikkat kırılmasın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet CAN
20.10.2018 - 21:12, Son Güncelleme:

Dikkat kırılmasın

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Dikkat kırılmasın

Akıllı telefonların en hassas ve en çok hasar alan yerleri ekranları. Ekranları değiştirmek ise cep yakmaya başladı. Akıllı telefonların ekranlarını yenisiyle değiştirmek üst modellerde 2 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Yerli modeller ise bu konuda daha avantajlı.

Devir tasarruf devri. Söz konusu akıllı telefonlar olunca tasarruf bir adım daha öne çıkıyor. Özellikle kontratlı satışların 6 taksitle sınırlandırılmasından sonra artık yeni bir akıllı telefon almak oldukça güçleşti. Dolayısıyla eldekinin kıymetini bilmek ve korumak gerekiyor. Akıllı telefon denilince de ilk korunması gereken yer ekranlar. Ekranın kırılması demek, orijinal ekran değiştirmek için neredeyse bir akıllı telefon parası vermeye denk geliyor artık. Biz de buradan yola çıkarak akıllı telefonların orijinal ekran fiyatlarını araştırdık. 5 bin TL’nin üzerinde yer alan akıllı telefonların ekranını kırdığınızda vay halinize! Çünkü bu modellerin ekranını 1.000 TL’den aşağıya değiştiremiyorsunuz. Yeni iPhone ve Samsung Galaxy modellerinde bu rakam 1.500 TL’yi aşıyor. Şu anda Türkiye’de henüz satışı başlamasa da iPhone Xs Max’in ekranını kırdığınızda ise bu rakam 2 bin 500 TL’ye yaklaşıyor.

YERLİLER AVANTAJLI

Ekran değişimi konusunda yerli modellerin daha avantajlı olduğunu paylaşalım. Yerli markaların ürettiği en pahalı modellerde bile ekran değişim ücreti 800 TL civarında. Bu modellerin bir alt segmentinde yer alan modellerde ise rakam 500 TL’nin altına iniyor. Hatta 200 TL’ye bile değiştirilen ekranlar var. Kısacası artık akıllı telefon almadan ekran değişim fiyatlarını incelemekte fayda var. Biz de sizler için marka marka, model model bir liste hazırladık. Siz de bu listeyi inceleyerek akıllı telefonunuzu kullanırken daha dikkatli olabilirsiniz. 

ÜCRETSİZ EKRAN DEĞİŞİMİ KAMPANYALARI VAR

YAPILAN araştırmalara göre akıllı telefonların ekranları en çok yeni alındığında kırılıyor. Bunun sebebi, yeni alınan modele elin alışmaması. Bu yüzden akıllı telefon markaları, kullanıcıların satın aldıkları modellerin ekranını kısa bir süre içinde kırması üzerine kampanyalar sunmaya başladı. Bu kampanyalar kapsamında birçok şirket, satın aldığınız akıllı telefonunun ekranını 6 ay içinde kırdığınızda değişimini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Bu yüzden telefon almadan ekranın ücretsiz değişim kampanyası olup olmadığını araştırın.

Model model ekran yenilemenin maliyeti:

Dikkat kırılmasın


Dikkat kırılmasın

Dikkat kırılmasın

Dikkat kırılmasın


Dikkat kırılmasın

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mars’tan Türkiye’ye yatırıma devam

Evde yüzde 25 fiyat avantajı

İstanbul ve Kocaeli yeraltından birleşiyor

Dikkat kırılmasın