Dikkat kırılmasın
Akıllı telefonların en hassas ve en çok hasar alan yerleri ekranları. Ekranları değiştirmek ise cep yakmaya başladı. Akıllı telefonların ekranlarını yenisiyle değiştirmek üst modellerde 2 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Yerli modeller ise bu konuda daha avantajlı.
Devir tasarruf devri. Söz konusu akıllı telefonlar olunca tasarruf bir adım daha öne çıkıyor. Özellikle kontratlı satışların 6 taksitle sınırlandırılmasından sonra artık yeni bir akıllı telefon almak oldukça güçleşti. Dolayısıyla eldekinin kıymetini bilmek ve korumak gerekiyor. Akıllı telefon denilince de ilk korunması gereken yer ekranlar. Ekranın kırılması demek, orijinal ekran değiştirmek için neredeyse bir akıllı telefon parası vermeye denk geliyor artık. Biz de buradan yola çıkarak akıllı telefonların orijinal ekran fiyatlarını araştırdık. 5 bin TL’nin üzerinde yer alan akıllı telefonların ekranını kırdığınızda vay halinize! Çünkü bu modellerin ekranını 1.000 TL’den aşağıya değiştiremiyorsunuz. Yeni iPhone ve Samsung Galaxy modellerinde bu rakam 1.500 TL’yi aşıyor. Şu anda Türkiye’de henüz satışı başlamasa da iPhone Xs Max’in ekranını kırdığınızda ise bu rakam 2 bin 500 TL’ye yaklaşıyor.
YERLİLER AVANTAJLI
Ekran değişimi konusunda yerli modellerin daha avantajlı olduğunu paylaşalım. Yerli markaların ürettiği en pahalı modellerde bile ekran değişim ücreti 800 TL civarında. Bu modellerin bir alt segmentinde yer alan modellerde ise rakam 500 TL’nin altına iniyor. Hatta 200 TL’ye bile değiştirilen ekranlar var. Kısacası artık akıllı telefon almadan ekran değişim fiyatlarını incelemekte fayda var. Biz de sizler için marka marka, model model bir liste hazırladık. Siz de bu listeyi inceleyerek akıllı telefonunuzu kullanırken daha dikkatli olabilirsiniz.
ÜCRETSİZ EKRAN DEĞİŞİMİ KAMPANYALARI VAR
YAPILAN araştırmalara göre akıllı telefonların ekranları en çok yeni alındığında kırılıyor. Bunun sebebi, yeni alınan modele elin alışmaması. Bu yüzden akıllı telefon markaları, kullanıcıların satın aldıkları modellerin ekranını kısa bir süre içinde kırması üzerine kampanyalar sunmaya başladı. Bu kampanyalar kapsamında birçok şirket, satın aldığınız akıllı telefonunun ekranını 6 ay içinde kırdığınızda değişimini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Bu yüzden telefon almadan ekranın ücretsiz değişim kampanyası olup olmadığını araştırın.
Model model ekran yenilemenin maliyeti:
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