Dikkat! İnsan sağlığına zararlı... O eldivenler geri çağırıldı
Ankara'da satışa sunulan ve sağlığa zararlı boyar madde bulunan yeşil eldivenler için çağrı yapıldı. Ürünlerin iade edilmesini isteyen firma kargo bedeli dahil ücretini geri verecek.
İnsan sağlığını tehdit eden zararlı boyar madde içeren veya içerme riski bulunan spor eldivenleri alanları satıcı firma uyardı.
Beta Ofis Ekipmanları’nın yayınladığı ilanda, Çankaya’da bulunan mağazasından Half Finger Gloves markalı eldiveni alanlara çağrı yapıldı.
13 BİN 450 ADET ELDİVEN
İthalat yoluyla gelen deri ve köseleden imal edilmiş spor eldivenlerde insan sağlığının korunması yönünden ilgili mevzuatta bulunan şartların taşınmaması nedeniyle ürünler geri çağırıldı.
Beta Ofis Ekipmanları ise 15 gün içerisinde Çankaya mağazasından alınan ürünlerin satış belgeleriyle birlikte iade edilmesini talep etti. İade edilmesi halinde hem ürünün ücreti hem de kargo ücreti alıcıya geri ödenecek.
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