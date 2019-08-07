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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.08.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Dikkat! İnsan sağlığına zararlı... O eldivenler geri çağırıldı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Dikkat! İnsan sağlığına zararlı... O eldivenler geri çağırıldı

Ankara'da satışa sunulan ve sağlığa zararlı boyar madde bulunan yeşil eldivenler için çağrı yapıldı. Ürünlerin iade edilmesini isteyen firma kargo bedeli dahil ücretini geri verecek.

İnsan sağlığını tehdit eden zararlı boyar madde içeren veya içerme riski bulunan spor eldivenleri alanları satıcı firma uyardı.

Beta Ofis Ekipmanları’nın yayınladığı ilanda, Çankaya’da bulunan mağazasından Half Finger Gloves markalı eldiveni alanlara çağrı yapıldı.

13 BİN 450 ADET ELDİVEN

İthalat yoluyla gelen deri ve köseleden imal edilmiş spor eldivenlerde insan sağlığının korunması yönünden ilgili mevzuatta bulunan şartların taşınmaması nedeniyle ürünler geri çağırıldı.

Beta Ofis Ekipmanları ise 15 gün içerisinde Çankaya mağazasından alınan ürünlerin satış belgeleriyle birlikte iade edilmesini talep etti. İade edilmesi halinde hem ürünün ücreti hem de kargo ücreti alıcıya geri ödenecek.

İŞTE O İLAN

Dikkat İnsan sağlığına zararlı... O eldivenler geri çağırıldı


Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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