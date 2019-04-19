Dikkat: Destek ödemesi başvuruları için son gün 2 Mayıs

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDikkat: Destek ödemesi başvuruları için son gün 2 Mayıs
GeriEkonomi Dikkat: Destek ödemesi başvuruları için son gün 2 Mayıs
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
19.04.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Dikkat: Destek ödemesi başvuruları için son gün 2 Mayıs

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dikkat: Destek ödemesi başvuruları için son gün 2 Mayıs

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) KOBİ'lere işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek sağladığı İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme projesine son başvurular 2 Mayısta sona eriyor.

KOSGEB'in sanayide dijitalleşmeyi desteklemeye yönelik yeni hibe ve kredi desteğinin, hem teknoloji şirketleri hem de sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak isteyen KOBİ'ler için önemli avantajlar sunduğu belirtilirken, 1 milyon liraya kadar destek verilecek proje çağrısında yerli teknoloji kullanımının, projelerin değerlendirme sürecinde olumlu yönde dikkate alınacağı vurgulanıyor.

YERLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI AVANTAJ

Yerli teknoloji geliştiricileriyle sanayi sektörü arasında etkileşim oluşturmayı hedefleyen proje çağrısı kapsamında dijital dönüşümlerinde yerli teknolojilerden yararlananların destek ödemelerinde ve değerlendirme süreçlerinde avantajlı olacağı belirtiliyor.

Çağrıda, altı dijital teknolojinin üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte edilmesinin destek kapsamında değerlendirileceğine dikkat çekiliyor. Desteklerden yararlanmak isteyenler için Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayiinde Kullanımı başlığı altında Logonun Logo Mind Insight İş Analitiği çözümü kullanılabiliyor.

YERLİ MÜHENDİSLERİN GELİŞTİRDİĞİ İŞ ANALİTİĞİ ÇÖZÜMÜMÜZ KOBİ'LERİN HİZMETİNDE

Logo Yazılım Kanal ve Satış Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Veri günümüzde işletmelerin elindeki en önemli değerlerden biri. Zaman ve nitelikli bilgi ekseninde yaşanan yoğun rekabetin galibi olmak ancak verinin doğru işlenmesiyle mümkün. İşletmeler için bu anlamda iş analitiği çözümleri çok önemli. Bu konunun KOSGEB'in KOBİ'lerin dijitalleşmesini destekleyen proje çağrısında öncelik verdiği konular arasında yer alması da bunun işaretlerinden biri. Bu çağrının diğer bir önemli yanı ise proje seçim aşamasında yerli teknoloji kullanımını bir avantaj olarak konumlandırması. 35 yıldır işletmelerin verimliliği ve karlılığını artırma hedefiyle yerli mühendisler tarafından kurumsal yazılımlar geliştiren Logo Yazılım olarak iş analitiği çözümümüz Logo Mind Insight ile tüm KOBİ'lerin hizmetindeyiz. Dijital dönüşüm süreçlerinde veriyi bilgiye dönüştürerek stratejik, operasyonel ve taktiksel kararları hızlı ve doğru şekilde almak isteyen tüm işletmelere bu süreçte destek sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Dikkat: Destek ödemesi başvuruları için son gün 2 Mayıs

Türk Eximbank sermayesini güçlendirecek

Milyarlarca doları var ama... Bakın ne kullanıyor!

Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya yayma hedefimiz var