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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dikkat! 12 saat uçuş yok

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Dikkat! 12 saat uçuş yok

Türk Hava Yolları (THY), 5 Nisan’da saat 03.00’te başlayacak ve 45 saat sürecek İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecine hazır. Taşınma operasyonunun sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

TÜRK Hava Yolları (THY), Türk havacılık tarihindeki büyük değişim için gün sayıyor. Bayrak taşıyıcı şirketin, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'da başlayacak. Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. "Büyük göç"ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. THY, 45 saat boyunca tam 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Şirket, büyük göç sonrası Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı’nda aydınlattığı bir sabaha uyanacak.

İLK UÇUŞ ANKARA’YA

Türkiye'nin ve THY'nin küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı–Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. Büyük göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak.

Dikkat 12 saat uçuş yok

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak TIR’ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. TIR’lar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak. İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.

Atatürk Havalimanı taşınıyor
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4 AYDA 302.2 BİN KİŞİ UÇTU

ÖTE yandan, ilk tarifeli seferin 31 Ekim'de yapıldığı İstanbul Havalimanı'nı, 4 ayı aşkın sürede, 4 Mart'a kadar 302 bin 215 kişi kullandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 406 sefer ile 302 bin 215 yolcumuzu ağırladık. 10 dış hat, 13 iç hat seferlerimiz ile İstanbul Havalimanı'ndan hem uçun hem büyük projeyi görün" ifadelerini kullanmıştı. Yılın ilk iki ayında ise İstanbul'daki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 216 bin 490 artarak, 15 milyon 285 bin 517'ye yükseldi.

Dikkat 12 saat uçuş yok

 

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