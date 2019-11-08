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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dijitalleşme Yolunda
08.11.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Vodafone’dan Metro Ethernet: İş yerlerinde kesintisiz ve hızlı internet dönemi

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Vodafone’dan Metro Ethernet: İş yerlerinde kesintisiz ve hızlı internet dönemi

Vodafone Business çözümlerinden biri olan Metro Ethernet, kullanıcıların hızlı, güvenli ve kesintisiz internete erişmesine olanak veriyor. Şirketinize özel altyapı kurulması nedeniyle yoğun saatlerde dahi hız kaybının yaşanmadığı Metro Ethernet, bakın şirketlere ne gibi avantajlar sağlıyor?

İşletmenize özel altyapı ile birlikte, ne kadar yoğun veri trafiği olursa olsun, hız kaybı Metro Ethernet sayesinde yaşanmıyor, çalışanlar günün her saatinde aynı hızda internete erişim sağlıyor. Yoğun dosya transferleri söz konusu olduğunda ise kasma/donma gibi problemler meydana gelmiyor. İndirme ve yükleme (download/upload) hızının eşit olması ise Vodafone’un bu çözümünü öne çıkaran bir başka avantaj.

Vodafone ekibi tarafından 7/24 uzaktan kontrol edilen internet bağlantınız sürekli kontrol altında olduğundan, hızla ilgili bir sorun yaşanmadığı gibi, kesinti durumlarında da siz fark etmeden anında müdahale ediliyor.

Vodafone’dan Metro Ethernet: İş yerlerinde kesintisiz ve hızlı internet dönemi
MASRAFSIZ KURULUM

Vodafone Metro Ethernet’in kurulumu da oldukça basit ve masrafsız. Kurulum esnasında ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlar paketinize dahil olduğu için size ayrıca masraf çıkarmıyor. Bunun dışında şirketinize özel uzaktan devre izleme hizmeti de az önce bahsettiğimiz gibi internetinizde herhangi bir yavaşlama riskini ortadan kaldırıyor. Yani Vodafone Metro Ethernet, size hız ve kesintisiz interneti ‘garantili’ sunuyor.

DDOS SALDIRILARINA KARŞI KAPSAMLI GÜVENLİK

Elbette hız ve kesintisiz erişimin yanında güvenlik de hayati bir öneme sahip. Özellikle şirketlerin sıkça karşılaştığı DDOS türü siber saldırılara karşı Vodafone Metro Ethernet, DDOS Güvenlik çözümünü de beraberinde getiriyor. İnternet bağlantınıza yapılan saldırıları hızlıca tespit edebilen sistem, bu sayede iş sürekliliğinizin sekteye uğramasının önüne geçerken, bilgi güvenliğinizi de en üst düzeyde korumaya devam ediyor.

METRO ETHERNET DAHA ÇOK KİMLER İÇİN?

Metro Ethernet’in sunduğu avantajlar, göz ardı edilebilecek gibi değil. Peki Vodafone’un bu çözümü daha çok kimler için? Madde madde sıralayalım:

-İnternete şirketine özel altyapı sayesinde kesintisiz, hız kaybı olmadan ve yüksek hızlı bağlanmak isteyen

-E-posta, Office 365 ve benzeri iş uygulamalarını verimli kullanabilmek için veya yoğun dosya transferi ihtiyacı nedeniyle veri indirme ve yükleme hızı eşit internet bağlantısına ihtiyaç duyan

-Şirketine özel satış sonrası destek servisi sayesinde her ihtiyacına anında çözüm bulmak isteyen şirketler tarafından tercih edilebilir.

Vodafone Metro Ethernet, bu ihtiyaçlar doğrultusunda turizm, yazılım, üretim, bankacılık, otomotiv ve tekstil gibi sektörlere ek olarak, hastane ve okullardaki kesintisiz ve hızlı internet bağlantısı ihtiyacına yanıt veriyor.

Vodafone’dan Metro Ethernet: İş yerlerinde kesintisiz ve hızlı internet dönemi

KURULUM VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Vodafone’un Özel Teknoloji Danışmanları aracılığıyla şirket ihtiyacınızın bilgisi alınıyor. Daha sonra uzman ekiplerimiz şirketinizin bulunduğu lokasyonda keşif yapıyor ve altyapının yer altından F/O kablo ile mi, yoksa Radio Link teknolojisi sayesinde mi sağlanacağını yerinde tespit ediyor. Bölgede gerçekleştirilecek çalışma için ilgili izinlerin toplanmasının ardından ekiplerimiz kurulumu ve bina içi kablolama işlemini tamamlıyor. Bu işlemin ardından Vodafone Metro Ethernet internet hizmetiniz kullanıma hazır hale geliyor.

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