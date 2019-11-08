Vodafone Veri Merkezi, ÅŸirketlere kesintisiz veri gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

DijitalleÅŸme Yolunda
08.11.2019 - 10:04, Son GÃ¼ncelleme:

Vodafone Veri Merkezi, ÅŸirketlere kesintisiz veri güvenliÄŸi saÄŸlÄ±yor

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Vodafone Veri Merkezi, ÅŸirketlere kesintisiz veri güvenliÄŸi saÄŸlÄ±yor

Vodafone Veri Merkezi Hizmetleri ile iÅŸletmenize ait sunucularÄ±n veri eriÅŸimini Vodafone Net Veri Merkeziâ€™nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yedekli fiber altyapÄ±sÄ± ile kesintisiz olarak saÄŸlayabilirsiniz. Bununla birlikte, Veri Merkezi Hizmetlerimiz ile SAP ve Oracle gibi ERP uygulamalarÄ±nÄ±zÄ±, e-posta sunucunuzu, web sitenizi, e-ticaret platformunuzu ya da veri tabanÄ±nÄ±zÄ± iÅŸletmenizde bulunan sunucular yerine Vodafone Net Veri Merkeziâ€™nde bulunan fiziksel veya sanal sunucularda barÄ±ndÄ±rarak iÅŸ sÃ¼rekliliÄŸinizi saÄŸlayabilir ve iÅŸletme maliyetlerinizi kontrol altÄ±nda tutabilirsiniz.

Neden Vodafone Net Veri Merkezi?

Ä°ÅŸletmeler, Ã¼rettiÄŸi veya kullandÄ±ÄŸÄ± her tÃ¼r veriye ulaÅŸabilmek, bu verileri depolayabilmek ve koruyabilmek iÃ§in Ã§eÅŸitli dÃ¼zeylerde veri merkezlerine ihtiyaÃ§ duyuyor. Vodafone Net Veri Merkezi de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k boyutlarda verinin toplanmasÄ±, depolanmasÄ±, iÅŸlenmesi ve daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± amacÄ±yla, bilgisayar ve aÄŸ donanÄ±mÄ±ndan oluÅŸan bir merkez. Merkezde, web sitelerinin yayÄ±nda olmasÄ± ve saklanmasÄ±, e-posta ve anlÄ±k ileti gÃ¶nderimi yapÄ±lmasÄ±, bulut depolama yapÄ±lmasÄ± ve bulut uygulamalarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±, e-ticaret iÅŸlemleri yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve bunun gibi birÃ§ok Ã§evirimiÃ§i iÅŸlemin yapÄ±lmasÄ± saÄŸanÄ±yor.

Verilerini Vodafone Net Veri Merkeziâ€™ne taÅŸÄ±yacak mÃ¼ÅŸterilere sunulan avantajlar:

- Verilere istenilen lokasyondan istenilen zamanda eriÅŸim.

- Verilerin daima gÃ¼vende tutulmasÄ±.

- Verilere kesintisiz ve hÄ±zlÄ± eriÅŸim.

- Verilerin yedeklenebilmesi ve kurtarÄ±labilmesi.

- KullanÄ±cÄ± memnuniyetinin azalmasÄ± ve maddi kayÄ±plar gibi veri merkezi eksikliÄŸinden kaynaklanabilecek sorunlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§me.

- Veri merkezi oluÅŸturma, enerji ve personel maliyetlerine katlanmama.

- Veri merkezi ile birlikte sunulan Bulut benzeri diÄŸer hizmetlerden faydalanabilme imkanÄ±.

-Sorunsuz mÃ¼ÅŸteri deneyimi ile birlikte her konuda destek ve yardÄ±m alabilme.Â

Vodafone Veri Merkezi, ÅŸirketlere kesintisiz veri gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor
Veri merkezi ile birlikte alÄ±nabilecek diÄŸer hizmetler

Maliyet YÃ¶netimi:

-FirmanÄ±za ait sunucularÄ± Vodafone Net Veri Merkezinde konumlandÄ±rarak enerji, altyapÄ± ve personel giderlerinden tasarruf edersiniz.
-UygulamalarÄ±nÄ±z konusunda uzman teknik personelimiz sizin adÄ±nÄ±za yÃ¶netebilir.

Teknoloji ve Ã‡Ã¶zÃ¼m DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±

-Ä°ÅŸ SÃ¼rekliliÄŸi YÃ¶netimi
-Felaket Kurtarma YÃ¶netimi
-Uzaktan Yedekleme YÃ¶netimi

YazÄ±lÄ±m ve DonanÄ±m KurulumlarÄ±

-Ä°ÅŸletim Sistemi Kurulum Hizmeti
-Veri TabanÄ± Kurulum Hizmeti
-Sanal Sunucu Kurulum Hizmeti
-SAP Uygulama Kurulum Hizmeti
-Fiziksel Sunucu Kurulum Hizmeti
-Fiziksel TaÅŸÄ±ma Kurulum Hizmeti
-Fiziksel Ortamdan Sanal Ortama TaÅŸÄ±ma Kurulum Hizmetleri

YÃ¶netim Hizmetleri Kalemleri

-Sistem YÃ¶netimi
-Microsoft/Unix/Linux Ä°ÅŸletim Sistemi YÃ¶netim Hizmeti
-Oracle/Sql Veri TabanÄ± YÃ¶netim Hizmeti
-SAP Sistem YÃ¶netim Hizmeti
-Veri Depolama ve Yedekleme YÃ¶netimi
-Terminal Server YÃ¶netimi
-Dizin Servisleri YÃ¶netimi
-E-Posta YÃ¶netimi

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