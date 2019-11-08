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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dijitalleşme Yolunda
08.11.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, işletmelerin dijitalleşmesi için şehir şehir dolaşıyor

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Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, işletmelerin dijitalleşmesi için şehir şehir dolaşıyor

Vatandaşın bireysel olarak dijital hayata iyiden iyiye adapte olması bir yana, işletmeler için de dijital dönüşüm süreci büyük bir önem taşıyor.

Dijital dönüşüm sürecini işletmelere daha yakından anlatabilmek için yola çıkan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, Türkiye’yi şehir şehir dolaşıyor. Toplamda 12 şehri dolaşacak olan tır, 3 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşacak.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, işletmelerin dijitalleşmesi için şehir şehir dolaşıyor

BU TIR’DA NELER VAR?

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, olabildiğince çok işletmeye ulaşmayı hedefliyor. Şu ana kadar Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon ve Kayseri’ ve Antalya’yı ziyaret eden tır, önümüzdeki günlerde, , Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Tırı ziyaret eden KOBİ’ler, Dijital Skor’larını doldurarak dijitalleşme yolunda karnelerini görebiliyor ve buna göre ihtiyaçlarını görüp kendi çözümlerini geliştirmede adım atabiliyor.

Dijitalleşme Tırı’nda aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor.

Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyor.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, işletmelerin dijitalleşmesi için şehir şehir dolaşıyor


ELEKTRONİK ATIK DA TOPLUYOR

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, gittiği şehirlerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir okulda kodlama sınıfı oluşturulacak.

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