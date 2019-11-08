TOBB ile Vodafone Adana'da ve Diyarbakır'da

Bu kapsamda TOBB ile Vodafone, geçtiğimiz günlerde Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında Adana ve Diyarbakır’da KOBİ’lerle bir araya geldi ve bu büyük buluşmada işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları, tasarruf sağlayabilecekleri teknolojiler ve verimlilik konuları tartışıldı.

İLK DURAK ADANA



Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki altıncı etkinliği, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası ve Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda Adana'da yapıldı. Buluşmanın ana teması KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm oldu. Etkinliğe ilgi de oldukça büyük olurken, buluşma 1.500'ü aşkın dinleyici ve 28'i aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nda dikkat çeken açıklamalar geldi.

‘KOBİ’LER DİJİTAL DEĞİŞİME AYAK UYDURMADA GERİ KALIYOR’



Dijital dönüşümün önemini vurgulayan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç şöyle konuştu:

"Dünya hızla değişiyor. Hızlı gelişen teknoloji sayesinde hayatımıza her gün bir yenilik giriyor. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işletme faaliyet gösteriyor. Bunların yüzde 99'u KOBİ'lerden oluşuyor. Türkiye'nin belkemiği KOBİ'ler dijital değişime ayak uydurmada geri kalıyor. KOBİ'ler yolculukları sırasında dijitalleşmenin kendilerine neler katacağının bilincinde olmalı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz."





‘İŞLETMELERE GELECEĞİN KODLARI HAKKINDA BİLGİ VERİYORUZ’



Vodafone olarak TOBB işbirliğiyle, Anadolu'da KOBİ'lerin ve şehirlerin dijital skorlarının hesaplandığını, dijitalleşme seviyelerinin belirlendiğini dile getiren Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, düzenledikleri eğitimlerle işletmelere geleceğin kodları hakkında bilgi verdiklerini kaydetti ve ekledi:

“TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları'nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde KOBİ'lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor; ülkemizin şehir şehir, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Son olarak, Adana'da faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 69 olarak belirledik. Bu buluşmalarda dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz.”

İKİNCİ DURAK: DİYARBAKIR

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın Adana’dan sonraki durağı ise Diyarbakır oldu. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda Diyarbakır’da düzenlenen zirvenin teması “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” oldu. organizasyonda, alanında uzman 24’ü aşkın konuşmacı, KOBİ’lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı.

Zirvenin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan dijitalleşmenin, sektörlerin rekabet edebilirliği, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yarının inşası için dün olduğundan çok daha fazla önemli olduğunu kaydetti.



Yarınların hayal ettiklerimizin çok daha ötesinde yenilikler getireceğini vurgulayan Deegan, “Vodafone olarak, KOBİ’lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu’yu geziyoruz. İki yıl önce TOBB iş birliğiyle başlattığımız Dijital Dönüşüm Hareketi ve ana sponsoru olduğumuz Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile bu çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik. Dijitalleşme, verimlilik, tasarruf ve rekabet gücü demek.



Vodafone olarak, dijitalleşmedeki gücümüzle KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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