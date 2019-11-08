KOBİ’lerin maliyetini kontrol altına aldıran uygulama

Çalışanların performansı, işletmelerin sahip olduğu makinelerin yeterli üretim yapıp yapmadığı ve hatta zamanın nasıl yönetildiği gibi konu başlıkları hayati bir öneme sahip. Bu kapsamda Vodafone’un hayata geçirdiği Red Kontrol platformu, özellikle KOBİ’lerin hem verimliliğini artırıyor hem de maliyetleri düşürüyor.

Vodafone Business çatısı altında KOBİ’lere sunulan ve işletme sahiplerinin verimlilik ve maliyetlerini daha yakından analiz edebilmelerine olanak veren Red Kontrol, üç ana kol altında işverenlerin imdadına yetişiyor: Verimli İş Takibi, Makine Yönetimi ve Enerji Yönetimi. İşletmeler için oldukça önemli olan alanlarda hem verimliliği artıran hem de maliyetleri düşüren Red Kontrol, KOBİ sahiplerinin iş yerlerinden uzak olmalarına karşın işleyiş sürecini 7/24 takip edebilmelerini sağlıyor.

Öncelikle Verimli İş Takibi ile başlayalım. Vodafone Red Kontrol çatısı altında sunulan Verimli İş Takibi ile çalışanlar daha güvende çalışabilmeleri için takip ediliyor. Örneğin, sistem, çalışanın belli bir süre hareketsiz kaldığını tespit ettiğinde uyarı göndererek çalışanın güvenliğini tesis ediyor. Çalışanların hangi birimde ne kadar zaman geçirdiğini de analiz eden sistem, acil durum düğmesi ile personelin acil durumlarda hızlıca destek almasını sağlıyor. Özellikle üretim tesisleri, fabrikalar, perakende noktaları, hastaneler, AVM’ler, havalimanları, oteller ve restoranlar için uygun bir çözüm.

Gelelim Makine Yönetimi uygulamasına… İşletmeler üretim tesislerinde bulunan makineleri yakından kontrol edebiliyor. Makinelerin belirli bir süre kullanılmaması durumunda, uyarı göndererek operatör kaynaklı iş kayıplarının önüne geçilebilirken, farklı makinelerdeki üretim verimliliğinin ölçümlenmesi ve performans analizi yapılması da mümkün hale geliyor. Tesislerdeki makinelerin verimli çalışma sürelerini anbean rapor eden sistem, bu sayede verimliliğin artmasını sağlıyor. Makineye göre enerji verimliliği ve elektrik tüketimi takibini de mümkün hale getiren sistem, ERP sistemlerindeki üretim verileri ile enerji tüketimi verilerini birleştirerek ürün başına elektrik maliyetinin hesaplanmasını sağlıyor.







Enerji Yönetimi ise KOBİ’lerin donanımlarını etkin bir şekilde takip edebilmesine, sayım ve kontrol gibi rutin işlerin kolayca gerçekleştirilebilmesine olanak veriyor. Örneğin, işletmelerde bulunan araç, alet, donanım veya demirbaş gibi varlıkların bina içindeki konumları hızlıca belirlenip takip edilebilirken, yine bu sistem sayesinde ekipmanların tesis içinde bulunup bulunmadığı anında tespit edilebiliyor. Tesis içindeki ekipmanların kolayca sayımının yapılabilmesi mümkün. Diğer yandan, ekipmanların verimli bir şekilde kullanılmasına imkan veren sistem, zaman ve emek kaybını azaltırken, kaynak yönetiminin daha doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor.

İçerisinde bulunan G algılayıcısı ile birlikte ekipmanlardan birinin bir şekilde zarar görmesi durumunda sistem uyarı gönderirken, zaman kaydı da tutuyor. Ayrıca, konum tabanlı güvenli alan tanımlama özelliği ile ekipmanlar belirlenen alanın dışına çıkamıyor. Çıkması halinde ise plan dışı bir hareket olduğundan personele bildirim gönderiliyor.

Red Kontrol ile, çalışan verimliliğinde %20'ye kadar artış, iş güvenliği maliyetlerinde %20'ye kadar azalma, operasyonel verimlilikte %10'a kadar artış ve enerji yönetimi alanındaki kestirimci bakımda %40'a kadar maliyet avantajı sağlanabiliyor.

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