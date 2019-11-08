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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dijitalleşme Yolunda
08.11.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Geleceğin teknolojileri İTÜ Vodafone Future Lab’de geliştiriliyor

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Geleceğin teknolojileri İTÜ Vodafone Future Lab’de geliştiriliyor

İTÜ Bilişim Enstitüsü içerisinde yer alan Future Lab ile Vodafone, küresel tecrübesini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğin trendlerini mevcut ve potansiyel iş ortaklarıyla paylaşıyor, onlara dijital dönüşüm yolculuklarında destek oluyor. Yeni nesil teknolojilerin canlı tecrübe edilebildiği bir ortam sunan İTÜ Vodafone Future Lab’de, alanlarında uzman partner ekosistemi sayesinde kullanıcılar işine değer katacak uçtan uca çözümleri ve fayda önerilerini yerinde deneyimleyebilme şansına sahip.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Vodafone geleceğin teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi için güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliğiyle İTÜ Ayazağa Kampüsünde açılan teknoloji merkezi ‘İTÜ Vodafone Future Lab’de, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje grupları, yeni teknoloji çözümleri geliştirebilecek ve bu çözümler, Vodafone’un desteğiyle ürüne dönüştürülerek dünyaya ihraç edilebilecek. İTÜ Vodafone Future Lab’de, işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunuluyor ve tamamı yerli iş ortakları ile ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştiriliyor.

Alanında bir ilk olan akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’de, Vodafone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergileniyor ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştiriliyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktarmakta olduğu merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Vodafone’un İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de kurduğu merkez, bir üniversite iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.

Geleceğin teknolojileri İTÜ Vodafone Future Lab’de geliştiriliyor

İTÜ Vodafone Future Lab’in kapısı Türkiye’nin tüm işletmelerine açık

Kurum ve şirketlere Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut teknolojisinin getireceği yeni dünyayı daha yakından inceleme imkânı sunan İTÜ Vodafone Future Lab; Uçtan Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay Odası, 5G Odası, İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere, 4 farklı sahadan oluşuyor. Deneyimlenebilen inovatif ürün ve servisler arasında 5G uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, akıllı enerji sistemleri, akıllı tarım sistemleri, akıllı araç sistemleri, dijital perakende servisleri, hibrit bulut, bulut santral ve Red Kontrol gibi çözümler yer alıyor.

5G odasında örnek vakalar sergileniyor

Merkezde Vodafone müşterisi olsun olmasın tüm işletmeler; Vodafone’un hayata geçirdiği inovatif ürün ve servisleri deneyimleyebiliyor. 5G odasında yeni nesil teknolojinin farklı sektörlere getireceği örnek vakalar sergileniyor. Vodafone Türkiye, dijital iş ortakları için İTÜ Vodafone Future Lab’de düzenlediği İnovasyon Çalıştay Günleri ile de ihtiyaca özel tasarladığı inovatif çözümler ile işletmelerin işlerini güçlendirmeye katkıda bulunmaya devam ediyor.

İTÜ bünyesinde faaliyetine başlayan Vodafone Future Lab ile lisans ve lisans üstü öğrencileri ile akademisyenler, doğrudan endüstriye yönelik, inovasyon yaratma potansiyeline sahip çalışmalar yürütebiliyor. Future Lab bünyesinde temelde bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında yürütülen proje konuları belirlenirken, öğrenciler, danışman İTÜ öğretim üyeleri ve Vodafone Ar-Ge ekipleri ile toplantılar yapılıyor, ortak kararlar veriliyor. Şu anda yürütülmekte olan tez konularından bazıları:

  • Enerji Hasatlama ile Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sistemler
  • Çevreci Haberleşme Ağı Optimizasyonu
  • 5G Akıllı Anten Tasarımı
  • 5G Cihazların Elektromanyetik Alan Dağılımları
  • Makine Öğrenme Tabanlı Sosyal Etkileşimler
  • Makine Öğrenme Tabanlı Aboneyi Operatör Değişikliğine Götüren Süreç

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